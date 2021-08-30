👮 Полиция опечатала клинику, в которой работники оставили медкнижки после медосмотра. Что делать работодателю?

Некоторые работники обязаны проходить периодические медосмотры. Как быть работодателю, если ему сообщили, что клиника опечатана, а там остались медкнижки? Посоветовали обратиться в полицию и пройти медосмотр в другой клинике.

Эту ситуацию обсуждали в «Красном уголке бухгалтера»:

«Прилетело, откуда не ждали. Сотрудники пошли продлевать медицинские книжки в коммерческий мед.центр. Прошли обследования, оставили книжки на оформление.

Сегодня офис мед. центра опечатан (надпись неразборчива "следователь хххххх" и печати), телефоны не отвечают. Что делать с книжками? Отправлять сотрудников делать новые?».

Кто-то посоветовал

«Обратиться в местную полицию с вопросом. Они скажут, кто опечатал и как надолго. Там же и вопрос этот же задать».

Другие предложили сделать медосмотр в другой клинике:

«Если критично по срокам медосмотра и нельзя без него допускать к работе, то лучше отправить в другой центр».

А кто-то уточнил, кто выбрал эту клинику: сотрудники или работодатель?

«А вы оплатили медцентру услуги? Или работников заставили? У вас договор или ничего нет?».

На этот вопрос ничего не ответили. Похоже, разбирались с медцентром и полицией.

Компании повезло, ей в итоге пошли на встречу, все вернули и подписали.

Но вопрос остается актуальным.Что бы вы посоветовали?