👮 Полиция опечатала клинику, в которой работники оставили медкнижки после медосмотра. Что делать работодателю?

Некоторые работники обязаны проходить периодические медосмотры. Как быть работодателю, если ему сообщили, что клиника опечатана, а там остались медкнижки? Посоветовали обратиться в полицию и пройти медосмотр в другой клинике.
Эту ситуацию обсуждали в «Красном уголке бухгалтера»:
«Прилетело, откуда не ждали. Сотрудники пошли продлевать медицинские книжки в коммерческий мед.центр. Прошли обследования, оставили книжки на оформление.
Сегодня офис мед. центра опечатан (надпись неразборчива "следователь хххххх" и печати), телефоны не отвечают. Что делать с книжками? Отправлять сотрудников делать новые?».Кто-то посоветовал обратиться в полицию:
«Обратиться в местную полицию с вопросом. Они скажут, кто опечатал и как надолго. Там же и вопрос этот же задать».
Другие предложили сделать медосмотр в другой клинике:
«Если критично по срокам медосмотра и нельзя без него допускать к работе, то лучше отправить в другой центр».А кто-то уточнил, кто выбрал эту клинику: сотрудники или работодатель?
«А вы оплатили медцентру услуги? Или работников заставили? У вас договор или ничего нет?».На этот вопрос ничего не ответили. Похоже, разбирались с медцентром и полицией.
Компании повезло, ей в итоге пошли на встречу, все вернули и подписали.Но вопрос остается актуальным. А что делать, если опечатана медклиника? Что бы вы посоветовали?