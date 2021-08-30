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Сколько брать за составление ликвидационных балансов? Цены называют от 2 до 15 тыс. руб.

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Рубрика Ликвидация
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Сколько бухгалтеру брать за работу? Ликвидация ООО на УСН, долгов, имущества — нет, нужно составить ликвидационные балансы. Бухгалтеры сошлись во мнении, что начальная цена — от 2 тыс. руб., а дальше — до 15 тыс.

Спросили в «Красном уголке бухгалтера».

«Промежуточный и ликвидационный баланс, без долгов, УСН, без имущества. Возможно, сверки ФСС, ПФР, ФНС. Сколько просить, чтобы не охренеть в атаке, но и не продешевить? Спасибо заранее».

В комментариях спросили, что там именно делать:

«А работа в чем заключается? Нули в форме нарисовать? Если по минимуму, то 2 тыс., в противном случае — 10-15».

На начальной цене в 2 тысячи рублей почти единогласно согласились:

«Если мелкий и беспроблемный, то 2 — 3 тысячи. Если сверки покажут долги, то тут уже явно больше».

Тут же кто-то уточняет, какие именно долги:

«А какая связь между долгами и ликвидом? Или вы про долги в бюджет? Так их надо тупо заплатить, иначе не ликвидировать».

Кто-то считает, что там не только балансы нужно будет составить:

«Ликвидационным и промежуточным балансом дело не ограничится. Надо учесть, что без сданной отчетности в ПФР фирму не ликвидируют, вот тут полет фантазии в размере вознаграждения приближается как раз к 10-15 тыс. Т.к. можно не угадать с периодом подачи заявления на ликвидацию, и разборки с ПФР по отсутствию СЗВ-М гарантированы».

Еще добавляют о сверке с налоговой:

«И свериться с налоговой обязательно. Даже копейка пени — и отказ в ликвидации».

А еще обстоятельно пишут о сверке с ПФР:

«Сверить отчетность в ПФР и задолженность в ПФР. Очень часто при ликвидации сталкиваюсь с тем, что данные в налоговую были переданы неверно. Платить нужно по реквизитам ИФНС, но по указанным при сверке КБК».

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