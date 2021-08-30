Дробление без необоснованной налоговой выгоды — можно

Если две компании с аффилированными лицами: одна — на УСН, другая — на НДС, занимаются одним видом деятельности — то могут признать дроблением. Но только если докажут получение необоснованной налоговой выгоды.

Спросили в «Красном уголке бухгалтера».

«Кстати о дроблении. Есть компания на УСН. Существует с 2017-го. В этом году открыта новая компания на ОСНО для клиентов с НДС. Аффилированность никто скрывать не собирается, потому что всё честно. Как думаете, дробление притянуть могут?».

В комментариях сказали, что не обязательно дробление будет. И дали ссылку на статью: «Когда структурирование бизнеса не признают дроблением».

Еще в комментариях пишут, что в каждом случае все индивидуально. Кто-то считает, что дроблением не признают:

«Скорее всего, что не притянут к дроблению. Вот если бы было две или более двух ООО и все на УСН, тогда очень похоже на дробление».

А кто-то — что могут:

«Да, могут. Предсказать невозможно, особенно если аффилированность не скрывается. Надо очень аккуратно выстраивать все нюансы».

Если одни и те же сотрудники, и один и тот же вид деятельности — пишут, что могут признать:

«Один и тот же вид деятельности? Одни и те же сотрудники? Если оба ответа „да“ — могут. У нас в регионе в данный момент есть налоговый спор, где ИП на УСН 6% вменяется в вину необоснованная налоговая выгода путем создания ООО на ОСН с НДС. Так что, возможно все».

А кто-то напоминает, что само по себе дробление еще не означает получение необоснованной налоговой выгоды:

«Само по себе наличие дробления, взаимозависимости, применения посредников и остальных внешних договоров не является получением компанией необоснованной налоговой выгодой. Так же помогает ст. 54.1 НК.

Посмотрите Определение ВС № 304-КГ17-15146 от 13.11.2017г. Это как порядок к действию. А это выучите наизусть, „Обзор практики рассмотрения судами дел, связанных с применением глав 26.2 и 26.5 НК в отношении субъектов малого и среднего предпринимательства (утвержденный Президиумом ВС 4 июля 2018 года)“».