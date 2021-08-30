Клерк.Ру
Бухгалтерия
Налоги, взносы, пошлины
Свой бизнес
Банки
Проверки
Отраслевой учет
Важное
Перейти в рубрикатор
Смотреть все рубрики

Дробление без необоснованной налоговой выгоды — можно

Редакция сайта klerk.ru «Клерк» — крупнейший сайт для бухгалтеров. Мы не берем денег за статьи, новости или скачивание документов. Мы делаем все, чтобы сделать работу бухгалтеров проще. «Клерк»
Рубрика Дробление бизнеса
Версия для печати

Если две компании с аффилированными лицами: одна — на УСН, другая — на НДС, занимаются одним видом деятельности — то могут признать дроблением. Но только если докажут получение необоснованной налоговой выгоды.

Спросили в «Красном уголке бухгалтера».

«Кстати о дроблении. Есть компания на УСН. Существует с 2017-го. В этом году открыта новая компания на ОСНО для клиентов с НДС. Аффилированность никто скрывать не собирается, потому что всё честно. Как думаете, дробление притянуть могут?».

В комментариях сказали, что не обязательно дробление будет. И дали ссылку на статью: «Когда структурирование бизнеса не признают дроблением».

А Центр обучения «Клерка» приглашает прослушать авторский курс «Все про дробление бизнеса: как не налететь на проблемы с налоговой».

Еще в комментариях пишут, что в каждом случае все индивидуально. Кто-то считает, что дроблением не признают:

«Скорее всего, что не притянут к дроблению. Вот если бы было две или более двух ООО и все на УСН, тогда очень похоже на дробление».

А кто-то — что могут:

«Да, могут. Предсказать невозможно, особенно если аффилированность не скрывается. Надо очень аккуратно выстраивать все нюансы».

Если одни и те же сотрудники, и один и тот же вид деятельности — пишут, что могут признать:

«Один и тот же вид деятельности? Одни и те же сотрудники? Если оба ответа „да“ — могут. У нас в регионе в данный момент есть налоговый спор, где ИП на УСН 6% вменяется в вину необоснованная налоговая выгода путем создания ООО на ОСН с НДС. Так что, возможно все».

А кто-то напоминает, что само по себе дробление еще не означает получение необоснованной налоговой выгоды:

«Само по себе наличие дробления, взаимозависимости, применения посредников и остальных внешних договоров не является получением компанией необоснованной налоговой выгодой. Так же помогает ст. 54.1 НК.

Посмотрите Определение ВС № 304-КГ17-15146 от 13.11.2017г. Это как порядок к действию. А это выучите наизусть, „Обзор практики рассмотрения судами дел, связанных с применением глав 26.2 и 26.5 НК в отношении субъектов малого и среднего предпринимательства (утвержденный Президиумом ВС 4 июля 2018 года)“».

Подборка полезных мероприятий

Разместить