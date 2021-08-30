❗❗❗ 2 сентября пенсионеры получат по 10 тыс. рублей. Но только те, кому пенсия приходит на карточку

Выплата пенсионерам по 10 тыс. рублей, которые получают пенсию на банковскую карту, будет начислена в четверг, 2 сентября. Ее получат не только пенсионеры по старости, но и получатели пенсии по инвалидности и по потере кормильца.

Об этом сообщила министр здравоохранения Татьяна Голикова на совещании с вице-премьерами.

«Для граждан, кто получает пенсии на банковскую карту, выплата будет зачислена уже в четверг»,

— отметила Голикова.

Кроме этого, по 10 тыс. рублей будет перечислено также получателям пенсии по инвалидности и по потере кормильца.

24 августа Владимир Путин подписал указ о выплате пенсионерам по 10 тыс. рублей.