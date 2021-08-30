Налоговики вызвали по работе с самозанятыми? Указываем на непостоянные выплаты и разные даты платежек

Работа с самозанятыми не должна подходить под трудовые отношения. То есть при вызове в налоговую по таким выплатам надо доказать периодичность выплат, разные суммы и отсутствие трудовых отношений ранее.

Такой вопрос задали в одном из ВК-сообществ.

Кто-то посоветовал просто пояснить все налоговикам:

«Поясните, за что вы платите самозанятым. Подтвердите, что они не были вашими сотрудниками. Главное — не платить в одни и те же дни, как з/п работникам».

Но оказалось не все так просто. Компания производила выплаты два раза в месяц в одни и те же даты.

На что посоветовали срочно исправлять эту оплошность:

«Убирайте. Это явный признак трудовых отношений. Лучше прописать „в течение 3 рабочих дней с момента подписания акта“ или что-то в этом роде».

Однако компании все же было что предъявить налоговикам — разные суммы выплат в зависимости от объема выполненных заказов:

«Суммы каждый месяц разные у них».

«Тогда на это и нужно вам давить. Что это не сотрудники. Суммы разные, объёмы заказов тоже. При трудовые отношениях четкие дни и одинаковые суммы».

А кто-то ответил более подробно. И дополнительно посоветовал поговорить с самозанятыми:

«Надо платить в хаотичном порядке им в разные дни, максимально уйти от трудовых отношений . С самозанятыми на эту тему провести беседу. Мои все согласились. Тут переплатили ему, тут не доплатили.

Образно: Раз в несколько дней, потом через неделю, потом через пару дней, потом через две недели. Хаотичные платежи.

Если вы платите два раза в месяц — это аванс и з/п. И расценивается как уход от налогов».

Друзья, а вы сталкивались с такой ситуацией? Что говорили налоговикам?