Работодатель может отнести перекуры к перерывам

Время, отведенное на курение сотрудников, не установлено трудовым законодательством. Поэтому работодатель может отнести их к перерывам.
Об этом рассказал Минтруд на своем инстаграм-канале.
Нам интересно узнать ваше мнение.
Постоянные обсуждения вопросов курения в рабочее время не урегулированы ТК.
То есть работодатель может отнести такое время к перерывам.
А вот означает ли это, что работодатель может запретить сотрудникам выходит на перекур в течение рабочего дня, кроме перерывов или обеда?
Как вы думаете?