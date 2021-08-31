Кто отдавал документы на хранение «Делис Архив», расскажите об этом опыте

«Клерку» нужны ваши отзывы о компании «Делис Архив» для «Рейтинга компаний».
Компания больше 20 лет занимается архивным хранением документов: структурирует документы, отправляет в архив и хранит их, сколько нужно клиентам.
Компания вела блог на «Клерке», вот самое интересное:
- Прививка от претензий налоговиков: как хранить документы вне офиса.
- Что относится к персональным данным. Кому их можно передавать, как хранить и уничтожать.
- Штрафы стали больше: за нарушение правил и сроков хранения документов придется поплатиться.
А вы как относитесь к хранению доков вне офиса? Расскажите нам ваши впечатленния от работы с «Делис Архив». Ждем комментарии.