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Кто отдавал документы на хранение «Делис Архив», расскажите об этом опыте

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Рубрика Бухгалтерия
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«Клерку» нужны ваши отзывы о компании «Делис Архив» для «Рейтинга компаний».

Компания больше 20 лет занимается архивным хранением документов: структурирует документы, отправляет в архив и хранит их, сколько нужно клиентам.

Компания вела блог на «Клерке», вот самое интересное:

А вы как относитесь к хранению доков вне офиса? Расскажите нам ваши впечатленния от работы с «Делис Архив». Ждем комментарии.

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