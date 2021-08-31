💵 Сколько стоит работа бухгалтера? Ведение ИП на патенте, 3 сотрудника

ИП, патент, 3 сотрудника. Сколько бухгалтеру брать за работу? Минимальную цену назвали от 5 тыс. руб., но все зависит от того, что еще придется делать.

Спросили в «Красном уголке бухгалтера».

«Подскажите, пожалуйста, сколько может стоить бухобслуживание ИП на патенте с сотрудниками (до 3-х человек)?».

В комментариях сразу назвали цифру «от 5000 в месяц». А кто-то считает, что брать нужно столько, во сколько себя оцениваешь:

«Как себя оценишь, так и заплатят. Кто-то нулевку за тысячу ведёт, а кто-то за 20 т. р. Зависит от некоторых условий, конечно, оплата труда».

После начали уже более конкретно аргументировать:

«С сотрудниками сразу от 10000 руб. Далее по функционалу. Если только патент оплатить, то это одна история. Если вести бухучёт, заниматься банком, обрабатывать первичку, кассовые документы, консультировать владельца и персонал, то другая».

Кто-то как раз и заметил, что начинать нужно с требуемого функционала. На это пишут:

«Ну вот об этом и речь. У меня были ИП на патенте, но там был почти полный функционал, вплоть до контроля продавцов. И обороты на грани фола. Соответственно и зарплата была большая и загруженность».

Еще немного о порядке ценообразования:

«При наличии сотрудников, к стоимости бухгалтерского обслуживания прибавляется стоимость кадрового учета. Это, примерно, 2000 руб. в месяц».

На вопрос, «это за человека?», ответили, что за 2-3 человек. А вот более подробное мнение:

«Как ни крути, но даже при минимальной загрузке, банк разносить придётся, хотя бы для того, чтобы отслеживать обороты за год. На патенте они гораздо меньше, чем на УСН. Далее, отчетность по персоналу по-любому, а она ежемесячная, кадры, и это если не будет текучки. Далее все последние бредовые отчеты по вакцинации, карантинам и т.д. Да, пожалуй, я бы меньше 10 даже разговаривать бы не стала».

Вот еще накидали вариантов, за что можно денег взять:

«Если только расчет ЗП, то 550 р. за человека 3500 р. в квартал отчетность. Все остальное зависит, от того, что хочет ИП. Может ему учет не нужен. Подать заявление на патент 5 тыс., заявление на уменьшение суммы патента за счет взносов 1.5 тыс., сверка с налоговой 5 тыс. и т.д. и т.п.».

А кто-то своим опытом делится: