Налоговики из Управления на осмотре и выемке ведут себя грамотнее коллег из территории. Но тоже нарушают

Налоговики из местной инспекции привели на осмотр и выемку коллег из УФНС. В Управлении налоговики оказались более грамотными, но ряд нарушений в процессе своих действий все-таки совершили.
Рассказал на своей странице в Facebook налоговый адвокат Вячеслав Василевский.
«Про мед и деготь.
С конца прошлого года я оказываю юридическую помощь одному юрлицу в ходе проведения в отношении него выездной налоговой проверки. Всё проходит штатно и по моему плану.
В четверг звонок с родины: «Вячеслав, у нас на складе налоговая с осмотром и выемкой». Звоню коллеге в Москву, он оперативно устремляется оказывать квалифицированную юридическую помощь непосредственно на месте.
Налоговики предъявили решение об изменении состава проверяющих, которым в проверку были включены сотрудники УФНС по Московской области, прибывшие на склад клиента совместно с сотрудниками территориального налогового органа, проводящего налоговую проверку.
Про мёд
Протокол осмотра и протокол выемки, составлялись сотрудниками УФНС Московской области. Это, наверное, первые протоколы, которые я читал с профессиональным удовольствием. Составлены они четко, с соблюдением деталей и нюансов. Протоколы, которые составляются территориальными налоговыми органами, которых я видел великое множество, обычно составляются по принципу «и так сойдёт...». А эти очень профессионально оформлены. Прям респект сотрудникам УФНС МО.
Приведу несколько цитат
Про понятых и участвующих от организации лиц
«Указанные лица присутствовали при проведении процессуального мероприятия в меру своего желания и не ограничивались должностными лицами налогового органа в реализации своих прав и интересов по присутствию в помещениях, в которых проводился осмотр и изъятие документов и предметов, ознакомлению с обнаруженными документами и предметами».
Про участие специалиста
«Участие указанного лица необходимо проверяющим в целях исключения нанесения необоснованного ущерба третьим лицам при проведении изъятия документов и предметов, в том числе технических средств и средств хранения и обработки информационных массивов».
Про прибытие адвоката
«Адвокат прибыл в 15 часов 56 минут. Должностные лица налоговые органа предоставили для ознакомления адвокату свои служебные удостоверения, представили понятых, представили приглашенного специалиста. Адвокат предоставил удостоверение адвоката и ордер и был незамедлительно допущен к процессуальным мероприятиям в 16:00. На данный факт обращено внимание понятых».
О предоставлении доступа
«Необходимо отметить, что при законном требовании должностных лиц налогового органа о предоставлении доступа в вышеуказанные помещения, доступ предоставлен добровольно. На данный факт обращено внимание понятых».
О компьютерных носителях
«Необходимо отметить, что предусмотренный статьей 92 НК РФ, осмотр как одно из действий, осуществляемых налоговым органом в целях выяснения обстоятельств, имеющих значение для полноты проводимой проверки, предполагает обнаружение, визуальное восприятие и непосредственное исследование материальных объектов, содержащих информацию. Поскольку информация может содержаться не только на бумажном носителе, но и быть представлена в электронно-цифровом формате и содержаться в автоматизированной системе хранения данных, проведение осмотра без изучения содержащихся в компьютерах данных не отвечало бы целям проведения осмотра, поскольку сам компьютер, как техническое устройство, не несет информации».
А теперь про дёготь
Сотрудники УФНС изначально отказывались описывать изымаемые документы с точным указанием в протоколе их наименования, количества и индивидуальных признаков, намереваясь просто сложить всё в коробку и изъять коробку.
После неоднократных замечаний, озвученных адвокатом, сотрудники налогового органа приступили к составлению описи, а количество изымаемых документов существенно уменьшилось.
Сотрудники УФНС отказались изготовить копии с оригиналов изымаемых документов, несмотря на то, что такая возможность им была предоставлена. В офисе находилась копировальная техника. Тем самым они нарушили положения ст. 94 НК.
Сотрудники УФНС и привлеченный специалист, получив доступ к ноутбуку сотрудника, начали копировать на диск его личную электронную почту, тем самым нарушив его право на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну, а также право на тайну переписки, гарантированное гражданину Конституцией.
Ну, про изъятие документов, не относящихся к проверке, уже даже и не стоит говорить [настолько это частое нарушение налоговиков], изымались документы не относящиеся к периоду выездной налоговой проверки.
Эти факты меня ранили в самое сердце, были иллюзии, что это же УФНС, там должно быть всё прям как по учебнику (по НК). Да, я наивный. Вот как-то так...».
В комментариях особенно обратили внимание на то, что налоговики в личном ноутбуке сотрудника копались.
«Н-да...игры в хороших и плохих. По стандарту. А про личную почту и личный ноут. Ноут нельзя было унести сразу, сказать, что личный, случайно оказался....Личная почта — к ней явки, пароли дали? Корпоративная почта — тоже все открыли? Гугл Диск?».
Автор на это отвечает:
«Всё наверное можно было, сейчас это не важно. Почта была открыта, в ней сотрудник что-то делал».
Кроме того, возникла дискуссия, личный это ноутбук был, или не личный:
«А каким образом налоговый орган мог определить, что этот ноутбук — „личный“? Так и представляю себе ситуацию: приходят налоговики, сидит главбух за ноутбуком и говорит: „это мой личный ноутбук“. И налоговики: „да-да, конечно, верим вам на слово, не извольте беспокоиться, мы на него даже глядеть не будем“».
Вот довод за то, что он рабочий:
«Ноут стоит на рабочем месте, значит, используется в работе, если обратное не будет доказано. Логика такая».
А вот еще мнение, какой ноутбук — личный, а какой — корпоративный:
«Корпоративный ноутбук должен хотя бы в учёте числиться. А на личный, например, у меня есть документы, что я его приобретал сам. Оплата с моего текущего счёта и кассовый чек.
А принести можно на работу, потому что барахлит, и было желание местным компьютерщикам показать и 1000 других причин придумать. Вопрос в том, почему на ноутбуке, который реально мобильное устройство, не задействованы средства защиты данных».
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