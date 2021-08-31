📝 Нулевой РСВ можно сдать без раздела 3

Расчет по страховым взносам без выплат сотрудникам можно сдать без раздела 3. Главное, поставить в разделе 1 тип плательщика — «2».

Вопрос был задан в «Красном уголке бухгалтера».

«Доброе утро! Прошу подсказки, кто сталкивался: нулевой РСВ, за прошлые периоды. Гендир и учредитель — один. Примут ли, если в РСВ не заполнить 3-й раздел (перс. данные), а сдать исключительно нулевой 1-й раздел?».

Как отметил автор вопроса, ранее сдавали с нулевым разделом 3.

Все ответили одинаково — можно и не заполнять:

«В РСВ на стр.2 укажите „нет выплат физлицам“, и сдавайте спокойно первые два листа без остальных Разделов».

А кто-то доуточнил. Не надо еще и сдавать СВЗ-М в ПФР.

«Только СЗВ-М перестаньте сдавать. А то налоговая передаст в ПФР „нулевые“ данные из РСВ, а вы подадите СЗВ-М.

ПФР впадет в ступор и будет требовать у вас все подряд, чтобы только у них „легло в программу“».

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Системы электронной отчетности позволяют сдавать нулевой РСВ в налоговую. Главное — указать тип «2» в типе плательщика в разделе 1.