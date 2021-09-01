💊 С 1 сентября компаниям надо собирать офисную аптечку по-новому

Новые правила к составу офисной аптечки первой помощи, которая должна быть в каждой компании, применяются с 01.09.2021.

Если в компании есть аптечки, укомплектованные по старым правилам, их можно использовать до истечения срока годности содержимого, но не дольше 31 августа 2025 года.

По новым правилам в аптечку входят

маска медицинская нестерильная одноразовая (10 шт);

перчатки медицинские нестерильные, размером не менее M (2 пары);

устройство для проведения искусственного дыхания «Рот-Устройство-Рот» (1 шт);

жгут кровоостанавливающий для остановки артериального кровотечения (1 шт);

бинт марлевый медицинский размером не менее 5 м x 10 см (4 шт);

бинт марлевый медицинский размером не менее 7 м x 14 см (4 шт);

салфетки марлевые медицинские стерильные размером не менее 16×14 см (2 уп);

лейкопластырь фиксирующий рулонный размером не менее 2×500 см (1 шт);

лейкопластырь бактерицидный размером не менее 1,9×7,2 см (10 шт);

лейкопластырь бактерицидный размером не менее 4×10 см (2 шт);

покрывало спасательное изотермическое размером не менее 160×210 см (2 шт);

ножницы для разрезания повязок (1 шт).

В состав аптечки также входят

До 01.01.2021 в аптечке должны были быть большее количество разновидностей бинтов, а также английские стальные булавки со спиралью, ручки и блокнот отрывной.

Друзья, а у вас в компании есть офисная аптечка? Из чего она состоит?