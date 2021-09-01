💊 С 1 сентября компаниям надо собирать офисную аптечку по-новому

Новые правила к составу офисной аптечки первой помощи, которая должна быть в каждой компании, применяются с 01.09.2021.
Если в компании есть аптечки, укомплектованные по старым правилам, их можно использовать до истечения срока годности содержимого, но не дольше 31 августа 2025 года.По новым правилам в аптечку входят 12 предметов:
- маска медицинская нестерильная одноразовая (10 шт);
- перчатки медицинские нестерильные, размером не менее M (2 пары);
- устройство для проведения искусственного дыхания «Рот-Устройство-Рот» (1 шт);
- жгут кровоостанавливающий для остановки артериального кровотечения (1 шт);
- бинт марлевый медицинский размером не менее 5 м x 10 см (4 шт);
- бинт марлевый медицинский размером не менее 7 м x 14 см (4 шт);
- салфетки марлевые медицинские стерильные размером не менее 16×14 см (2 уп);
- лейкопластырь фиксирующий рулонный размером не менее 2×500 см (1 шт);
- лейкопластырь бактерицидный размером не менее 1,9×7,2 см (10 шт);
- лейкопластырь бактерицидный размером не менее 4×10 см (2 шт);
- покрывало спасательное изотермическое размером не менее 160×210 см (2 шт);
- ножницы для разрезания повязок (1 шт).
Скачать приказ Минздрава от 15.12.2020 № 1331н.До 01.01.2021 в аптечке должны были быть большее количество разновидностей бинтов, а также английские стальные булавки со спиралью, ручки и блокнот отрывной.
Друзья, а у вас в компании есть офисная аптечка? Из чего она состоит?
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