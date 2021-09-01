Роструд разъяснил, кто платит за бланки трудовой и вкладышей после 1 сентября 2021

Если трудовая или бланк вкладыша в нее был испорчен по вине сотрудника, то деньги можно возместить с него. А если по вине работодателя — то за счет компании.
С 1 сентября изменились правила ведения и хранения бумажных трудовых книжек.
Такие разъяснения дал замруководителя Роструда Иван Шкловец:
«В новом Порядке № 320н осталось положение, что в случае неправильного заполнения трудовой книжки или вкладыша в нее, а также в случае их порчи не по вине работника стоимость испорченного бланка оплачивает работодатель.
— отметил Иван Шкловец.
Цитата по «Главной книге».
Как вести и хранить трудовые книжки с 1 сентября 2021 года: инструкция для кадровика — читать тут.
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