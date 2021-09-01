Роструд разъяснил, кто платит за бланки трудовой и вкладышей после 1 сентября 2021

Если трудовая или бланк вкладыша в нее был испорчен по вине сотрудника, то деньги можно возместить с него. А если по вине работодателя — то за счет компании.

С 1 сентября изменились правила ведения и хранения бумажных трудовых книжек.

Такие разъяснения дал замруководителя Роструда Иван Шкловец:

«В новом Порядке № 320н осталось положение, что в случае неправильного заполнения трудовой книжки или вкладыша в нее, а также в случае их порчи не по вине работника стоимость испорченного бланка оплачивает работодатель.

Порядок оплаты бланков в иных случаях может быть установлен локальными нормативными актами работодателя. В частности, можно предусмотреть взимание платы с работника, которому выдается вкладыш в трудовую книжку или ее дубликат, при условии, что первоначальная книжка или вкладыш в нее были испорчены не работодателем», — отметил Иван Шкловец.

Цитата по «Главной книге».