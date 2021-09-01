💵 36% работников с зарплатой от 100 тыс. руб. — в Москве

Каждый третий работник с зарплатой от 100 тыс. руб. трудится в Москве. А половина таких сотрудников приходится на 10 регионов. В основном, это нефтегазовый Север.

К таким данным пришли в результате исследования международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza.

«Количество работников средних и крупных предприятий с начисленной зарплатой от 100 тыс. рублей (до вычета подоходного налога) составило в апреле 2021 года 2,84 млн человек — 10,3%, или каждый десятый сотрудник. В аналогичном допандемийном периоде, апреле 2019 года, численность занятых с таким уровнем заработков была на 45,6%, или в полтора раза меньше, и составляла 1,95 млн человек (7,2%, или каждый четырнадцатый сотрудник)», — указано в тексте исследования.

Самые высокие зарплаты — на нефтегазовом Севере. Вошли в Топ и другие регионы, без добычи нефти. От 100 тыс. руб. там получают зарплаты:

Чукотка — 47% работников,

Ямало-Ненецкий автономный округ — 44,5%,

Ненецкий автономный округ — 35,5%,

Москва — 34,8%,

Магаданская область — 34,3%,

Сахалинская область — 27,3%,

Камчатский край — 26,9%,

Ханты-Мансийский автономный округ — 25,4%,

Якутия — 23,3%,

Мурманская область — 19,6%,

Санкт-Петербург — 18%.

Назвали в исследовании и регионы, где работников с зарплатами от 100 тыс. руб. меньше всего:

Калмыкия — 1,3%,

Дагестан — 1,4%,

Ингушетия — 1,4%,

Мордовия — 1,4%,

Чечня — 1,5%,

Орловская область — 1,5%,

Кабардино-Балкария — 1,6%,

Карачаево-Черкесия — 1,6%,

Ивановская область — 1,7%,

Марий Эл — 1,8%.

«На десять регионов приходится половина всех российских работников с зарплатами от 100 тыс. рублей, а на одну только Москву — 36%. Таким образом, каждый третий высокооплачиваемый сотрудник работает в столице. И если в Москве, Санкт-Петербурге и добывающих регионах зарплатами от 100 тыс. рублей никого не удивишь, то в подавляющем большинстве субъектов, 66 из 85, доля трудящихся с такими заработками не достигает и 10%, а в 52 регионах — не доходит и до 5%», — сказала президент FinExpertiza Global Елена Трубникова.

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