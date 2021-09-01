Клерк.Ру
Бухгалтерия
Налоги, взносы, пошлины
Свой бизнес
Банки
Проверки
Отраслевой учет
Важное
Перейти в рубрикатор
Смотреть все рубрики

С 1 сентября надо маркировать молочку и зарегистрироваться в «Честном знаке» производителям воды в таре

Редакция сайта klerk.ru «Клерк» — крупнейший сайт для бухгалтеров. Мы не берем денег за статьи, новости или скачивание документов. Мы делаем все, чтобы сделать работу бухгалтеров проще. «Клерк»
Рубрика Маркировка товаров
Версия для печати

Молочную продукцию, срок хранения которой больше 40 суток, надо маркировать с 1 сентября 2021 года. А также с 01.09.2021 стартует обязательная регистрация производителей упакованной воды в системе «Честный знак».

Обязательная маркировка молочки

Молочную продукцию, срок хранения которой больше 40 суток, надо маркировать с 1 сентября 2021 года.

Сюда входит молоко, кроме сырого, сухое молоко, масло сливочное, творог, сливки, сгущенка, кисломолочные продукты с расширенным сроком годности и т. д.).

Напоминаем, что с 20 января 2021 г. началась процедура добровольной маркировки молочной продукции.

А с 1 июня 2021 года стартовала обязательная маркировка для мороженого и сыра.

Остальные сроки введения обязательной маркировки молочной продукции

На этом обязательная маркировка не завершается. Она продолжится поэтапно до конца 2022 года:

  • с 1 декабря 2021 года — обязательная маркировка для молочки со сроком годности менее 40 дней (творог, молоко (не ультрапастеризованное), кефир, ряженка, йогурты, сырки глазированные, творожная масса и т. д.);
  • с 20 января 2022 года — необходимость фиксации выбытия маркированной продукции сроком годности 40 дней и менее через кассы;
  • с 1 июня 2022 года — необходимость фиксации выбытия маркированной продукции сроком годности более 40 дней через кассы и ОФД;
  • с 1 сентября 2022 года — объемно-артикульный учет для оптового и розничного рынка, а также для всех участников оборота обязательна передача сведений о выводе продукции из оборота в виде объемно-сортового учета;
  • с 1 декабря 2022 года — обязательная маркировка молочной продукции для фермеров, крестьянских фермерских и подсобных хозяйств.
А учебный центр «Клерка» предлагает просмотреть запись вебинара «Вебинар от ЦРПТ. Маркировка товаров легкой промышленности. Маркировка остатков».

Маркировка воды

Эксперимент по маркировке упакованной воды начался с 1 апреля 2020 года. Участие в нем было добровольное.

А вот с 1 сентября 2021 все компании, которые не участвовали в эксперименте, должны пройти обязательную регистрацию в системе маркировки «Честный знак».

Обязательная маркировка упакованной воды начнется только с 1 декабря.

Маркировать не надо будет бутилированную газированную и негазированную воду, в составе которой входят сахар или другие подсластители.

Поэтапная маркировка воды

Обязательная маркировка воды начнется с 1 декабря 2021 года и продлится до 1 марта 2025 года:

  • с 1 декабря 2021 года — маркировка становится обязательной для категории «минеральная вода»;
  • с 1 марта 2022 года — обязательная маркировка для остальных категорий питьевой воды;
  • с 1 сентября 2022 года — обязательная передача сведений о розничной продаже;
  • с 1 ноября 2022 года — обязательная передача сведений об обороте маркированной воды (объемно-сортовой учет);
  • с 1 марта 2025 года — передача сведений об обороте маркированной воды (поэкземплярный учет).

Маркировка товаров: штрафы жестче, требования выше, но есть отсрочки. Махинации с маркировкой могут довести до тюрьмы — читать тут.

Подборка полезных мероприятий

Разместить