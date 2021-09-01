С 1 сентября надо маркировать молочку и зарегистрироваться в «Честном знаке» производителям воды в таре

Молочную продукцию, срок хранения которой больше 40 суток, надо маркировать с 1 сентября 2021 года. А также с 01.09.2021 стартует обязательная регистрация производителей упакованной воды в системе «Честный знак».

Обязательная маркировка молочки

Молочную продукцию, срок хранения которой больше 40 суток, надо маркировать с 1 сентября 2021 года.

Сюда входит молоко, кроме сырого, сухое молоко, масло сливочное, творог, сливки, сгущенка, кисломолочные продукты с расширенным сроком годности и т. д.).

Напоминаем, что с 20 января 2021 г. началась процедура добровольной маркировки молочной продукции.

А с 1 июня 2021 года стартовала обязательная маркировка для мороженого и сыра.

Остальные сроки введения обязательной маркировки молочной продукции

На этом обязательная маркировка не завершается. Она продолжится поэтапно до конца 2022 года:

с 1 декабря 2021 года — обязательная маркировка для молочки со сроком годности менее 40 дней (творог, молоко (не ультрапастеризованное), кефир, ряженка, йогурты, сырки глазированные, творожная масса и т. д.);

с 20 января 2022 года — необходимость фиксации выбытия маркированной продукции сроком годности 40 дней и менее через кассы;

с 1 июня 2022 года — необходимость фиксации выбытия маркированной продукции сроком годности более 40 дней через кассы и ОФД;

с 1 сентября 2022 года — объемно-артикульный учет для оптового и розничного рынка, а также для всех участников оборота обязательна передача сведений о выводе продукции из оборота в виде объемно-сортового учета;

с 1 декабря 2022 года — обязательная маркировка молочной продукции для фермеров, крестьянских фермерских и подсобных хозяйств.

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Маркировка воды

Эксперимент по маркировке упакованной воды начался с 1 апреля 2020 года. Участие в нем было добровольное.

А вот с 1 сентября 2021 все компании, которые не участвовали в эксперименте, должны пройти обязательную регистрацию в системе маркировки «Честный знак».

Обязательная маркировка упакованной воды начнется только с 1 декабря.

Маркировать не надо будет бутилированную газированную и негазированную воду, в составе которой входят сахар или другие подсластители.

Поэтапная маркировка воды

Обязательная маркировка воды начнется с 1 декабря 2021 года и продлится до 1 марта 2025 года:

с 1 декабря 2021 года — маркировка становится обязательной для категории «минеральная вода»;

с 1 марта 2022 года — обязательная маркировка для остальных категорий питьевой воды;

с 1 сентября 2022 года — обязательная передача сведений о розничной продаже;

с 1 ноября 2022 года — обязательная передача сведений об обороте маркированной воды (объемно-сортовой учет);

с 1 марта 2025 года — передача сведений об обороте маркированной воды (поэкземплярный учет).