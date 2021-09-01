👉 Нюансы оформления иностранных работников: смотрите запись вебинара

Иностранные работники — особая категория, которая требует от кадровиков и бухгалтеров не только внимания к документам, но и глубокого знания теории.

Центр обучения «Клерка» предлагает посмотреть запись вебинара «Оформление иностранных граждан в штат».

Почему этот вебинар стоит посмотреть? Две причины:

Потому что без помощи специалиста вы не разберетесь: в визовых/безвизовых правилах документах, которые надо отправлять в МВД (и как их правильно заполнять) в правилах квотирования в ВКС Потому что штрафы по миграционному законодательству — драконовские!

Спикер — Юлия Пакина, директор по развитию «Альянс Трудовая Миграция».

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