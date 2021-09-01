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Как не нарваться на штрафы по онлайн-кассам? Смотрите онлайн-курс

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Рубрика Онлайн-кассы
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Законодательство о ККТ настолько часто менялось в последние годы, что порой происходит путаница в головах: кто должен их применять?

Центр обучения «Клерка» приглашает прослушать авторский онлайн-курс «Все про онлайн-кассы: как не нарваться на штрафы».

Курс про максимально правильную работу с онлайн-кассами. Такую, чтобы ни один инспектор не подкопался.

В курсе разберемся во всех деталях.

А именно:

  • Отделять платежи в рамках расчёта за товары, работы или услуги от других денежных поступлений. Ведь на последние чеки не нужны.
  • Различать расходные операции, которые не требуют ККТ.
  • Ориентироваться в чеках на зачёт авансов, разберем ситуации отгрузки без оплаты и неденежных расчётов.
  • Определять, рискованно ли отсутствие ИНН и наименование покупателя в чеке для налоговых целей.

Спикер — Антон Дыбов. Занимается налогами, бухучётом, кадрами и ККТ 20 лет, из которых 15 в крупном бухгалтерском издании.

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