Как не нарваться на штрафы по онлайн-кассам? Смотрите онлайн-курс

Законодательство о ККТ настолько часто менялось в последние годы, что порой происходит путаница в головах: кто должен их применять?

Центр обучения «Клерка» приглашает прослушать авторский онлайн-курс «Все про онлайн-кассы: как не нарваться на штрафы».

Курс про максимально правильную работу с онлайн-кассами. Такую, чтобы ни один инспектор не подкопался.

В курсе разберемся во всех деталях.

А именно:

Отделять платежи в рамках расчёта за товары, работы или услуги от других денежных поступлений. Ведь на последние чеки не нужны.

Различать расходные операции , которые не требуют ККТ.

, которые не требуют ККТ. Ориентироваться в чеках на зачёт авансов, разберем ситуации отгрузки без оплаты и неденежных расчётов.

и неденежных расчётов. Определять, рискованно ли отсутствие ИНН и наименование покупателя в чеке для налоговых целей.

Спикер — Антон Дыбов. Занимается налогами, бухучётом, кадрами и ККТ 20 лет, из которых 15 в крупном бухгалтерском издании.

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