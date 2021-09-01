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Налоговики рассказали о новом в налогообложении компаний с 2022 года

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Рубрика Налоги, взносы, пошлины
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С 2022 года по транспортному и земельному налогам для организаций введут беззаявительный порядок предоставления налоговых льгот. А с 2023 года будут применять новые алгоритмы налогового контроля.

Об этом рассказал начальник управления налогообложения имущества ФНС России Алексей Лащёнов журналу «Налоговая политика и практика».

Со следующего года вступают в силу следующие изменения:

  • беззаявительный порядок получения льгот на автомобили и земельные участки компаний;
  • единые сроки уплаты имущественных налогов (не позднее 1 марта следующего за отчетным года – годовой, не позднее последнего числа месяца, следующего за истекшим отчетным периодом - авансовые);
  • прекращение исчисления налога на имущество с первого числа месяца гибели или уничтожения на основании заявления.

С 2023 года будут применяться три алгоритма налогового контроля:

  1. «классический», то есть по камеральной проверке налоговой декларации (по объектам, налог с которых исчисляется по среднегодовой стоимости);
  2. проактивный, то есть налоговики самостоятельно направляют сообщение о сумме исчисленного налога для российских компаний (налог исчисляется исходя кадастровой стоимости);
  3. проактивный на имущество иностранных организаций, которые осуществляют деятельность через представительства, в случае непредставления деклараций.
А учебный центр «Клерка» предлагает вам прослушать онлайн-курс «Налоговые схемы: какими можно пользоваться».

Материал по сайту ФНС.

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