Налоговики рассказали о новом в налогообложении компаний с 2022 года

С 2022 года по транспортному и земельному налогам для организаций введут беззаявительный порядок предоставления налоговых льгот. А с 2023 года будут применять новые алгоритмы налогового контроля.

Об этом рассказал начальник управления налогообложения имущества ФНС России Алексей Лащёнов журналу «Налоговая политика и практика».

Со следующего года вступают в силу следующие изменения: беззаявительный порядок получения льгот на автомобили и земельные участки компаний;

единые сроки уплаты имущественных налогов (не позднее 1 марта следующего за отчетным года – годовой, не позднее последнего числа месяца, следующего за истекшим отчетным периодом - авансовые);

прекращение исчисления налога на имущество с первого числа месяца гибели или уничтожения на основании заявления.

С 2023 года будут применяться три алгоритма налогового контроля:

«классический», то есть по камеральной проверке налоговой декларации (по объектам, налог с которых исчисляется по среднегодовой стоимости); проактивный, то есть налоговики самостоятельно направляют сообщение о сумме исчисленного налога для российских компаний (налог исчисляется исходя кадастровой стоимости); проактивный на имущество иностранных организаций, которые осуществляют деятельность через представительства, в случае непредставления деклараций.

Налоговые схемы: какими можно пользоваться». А учебный центр «Клерка» предлагает вам прослушать онлайн-курс «».

Материал по сайту ФНС.