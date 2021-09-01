В вакансиях часто встречается фраза об обязанности по выполнению поручений директора или главбуха. Что эта фраза может означать конкретно для бухгалтера?

Обсуждают в «Красном уголке бухгалтера».

Вообще, там вакансия для бухгалтера, ничего такого, за что можно было бы зацепиться. За исключением фразы:

«Выполнение поручений главного бухгалтера и руководителя организации».

Вот за фразу в комментариях и зацепились:

«Коллеги, расскажите, пожалуйста, что подразумевается под выполнением поручений руководителя и главбуха?».

Кто-то пишет, пожалуй, самое распространенное:

«Это „отсканируйте мне документ и вышлите на почту“, например».

А кто-то про свой случай из жизни рассказал:

«Был у меня случай, когда финдир, возрастом младше меня, потребовала, чтобы я для нее отсканировала документы. На мой недоуменный взгляд фыркнула, что, мол, не она же должна это делать! Через неделю, написав мне рекомендацию, с которой взяли бы в министры финансов без собеседования, доплатила из своего кармана, чтоб я уволилась. Но это вспомнилось просто. Подожду ответа автора поста».

Забегая вперед — на вопрос автор поста так и не ответил.

Кто-то пишет, что «часто „везет“ на компании без секретаря». На это ответили:

«Я и сейчас на основном месте работы без секретаря. На почту хожу, воду заказываю, цветы поливаю. Иногда звонят сотрудники и просят прислать сканы документа. Когда были секретари и подчинённые, просила что-то сделать. Но ни разу в голову не пришло указать в вакансии условие выполнения поручений помимо профессиональных обязанностей».

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