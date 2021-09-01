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Статус компании «в стадии ликвидации» не освобождает от отчетов, напоминает эксперт

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Рубрика Ликвидация
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Если компания находится в стадии ликвидации, с нее никто не снимает обязанности сдавать все требуемые отчеты в различные контролирующие ведомства. Все то же самое, а перед подачей ликвидационного баланса — еще и сверка нужна.

Спросили в «Красном уголке бухгалтера»

«Если у организации статус „находится в стадии ликвидации“, до какого момента мы должны продолжать отчитываться и должны ли вообще? Кроме ликвидационного баланса».

Прокомментировала Светлана Петропольская, совладелец юридической компании URVISTA, арбитражный управляющий.

«Общество, которое находится в стадии ликвидации, обязано предоставить всю отчетность до момента внесения записи в ЕГРЮЛ о его ликвидации (п.3.5 ст.55 НК РФ).

Последним отчетным годом является период с 1 января до даты внесения записи об исключении Общества из ЕГРЮЛ.

При ликвидации ООО представляется: бухгалтерский баланс, отчет о финансовых результатах и приложения к ним в общем порядке, установленном для сдачи годовой отчетности.

При формировании налоговых деклараций указывается специальный код. Например, в декларации по налогу на прибыль и имуществу указывается код „50“.

Также, перед подачей в налоговую на регистрацию ликвидационного баланса необходимо сдать в ПФР следующие отчеты на генерального директора/ликвидатора: СЗВ-ТД и СЗВ-СТАЖ. Квартальные отчеты в ФСС по форме 4-ФСС РФ сдаются в общем порядке до момента ликвидации компании.

Компания также должна сдать отчетность в Росстат по всем тем формам, которые она сдаёт в обычной деятельности.

Перед подачей документов на регистрацию ликвидационного баланса получите справку об отсутствии задолженности в ПФР и проведите сверку с налоговой, чтобы быть уверенным, что налоговая не примет решение об отказе из-за задолженности, либо за несвоевременную сдачу отчетности».

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