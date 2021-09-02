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Производителей молочки сроком годности менее 40 суток призвали готовиться к маркировке заранее

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Рубрика Маркировка товаров
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Третий этап обязательной маркировки молочной продукции начнется с 1 декабря. Но лучше к нему подготовится заранее, чтобы избежать сложностей.

С таким предложением выступил Минпромторг.

«Несмотря на то, что сейчас основное внимание отрасли направлено на внедрение маркировки молочной продукции второго этапа, Минпромторг России призывает участников оборота молочной продукции третьего этапа начинать интенсивную подготовку к вступлению в силу с 1 декабря 2021 года требований об обязательной маркировке молочной продукции со сроком годности менее 40 суток», — отметили в пресс-службе ведомства.

Цитата по «ТАСС».

Такое предложение связано с тем, что при маркировке продукции у производителей могут возникнуть сложности. И сейчас такую проблему можно будет решить в индивидуальном порядке с участием представителей ЦРПТ.

Как не запутаться в маркировке? Предлагает прослушать онлайн-курс «Маркировка легкой промышленности: совместный курс с Честным ЗНАКом».

Напоминаем, с 1 сентября 2021 года начался второй этап обязательной маркировки. Она касается молочной продукции сроком годности более 40 суток.

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