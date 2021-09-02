В 2022 году маткапитал на первенца составит 503 237 рублей

В 2022 году материнский капитал проиндексируют. На первенца он составит 503 237 руб., на второго — 665 009 руб. Если же на первого уже получали, то доплата будет 161 772 руб.

Об этом рассказал глава Минтруда Антон Котяков на полях Восточного экономического форума во Владивостоке.

«Размер <...> в 2022 году составит 503 237 рублей на первого ребенка и 665 009 рублей на второго», — сообщил он

Котяков добавил, что если семья ранее получала деньги на первенца, доплата на второго составит 161 772 рубля.

Сейчас при рождении первого ребенка семья может рассчитывать на 483 800 рублей, при рождении второго — на 639 400 рублей. Для оформления сертификата следует обращаться в ПФР.

По материалам «РИА Новости».