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🏡 Квартирный вопрос хотят решить до 2030 года

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Рубрика Общество. Люди. События
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Виталий Мутко сообщил, что решить квартирный вопрос можно во вполне реальные сроки. И заодно сказал, что по обеспеченности людей жильем наша страна наравне со странами Европы.

Об этом глава «Дом.РФ» рассказал на Восточном экономическом форуме.

«Это реальный срок. Действительно, появилась уникальная возможность — появились новые инструменты, появились новые меры поддержки. Никогда еще государство так не поддерживало жилищное строительство: идет поддержка и на предложение, и на спрос — через инвестиции в инфраструктуру, комплексное развитие территорий. Многое будет зависеть от доходов людей, как будут расти доходы и восстанавливаться экономика», — сказал Мутко.

Он также отметил, что квартирный вопрос в России «вечный», поскольку в стране «очень много аварийного фонда, очень много не обеспеченных жильем семей». По его словам, 4 млн человек стоят на очереди, чтобы получить жилье.

Решить это все планируется к 2030 году.

Виталий Мутко сравнил обеспеченность граждан жильем в России и Европе:

«По обеспеченности квадратными метрами на семью и доли жилья в собственности мы наравне со многими странами Европы. У нас 90% жилья в собственности у граждан, а в Германии — примерно 40%», — обратил внимание глава «Дом.РФ».

Цитаты по «РБК».

О том, что сейчас есть исторический шанс решить квартирный вопрос, заявил не так давно Путин.

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