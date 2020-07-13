Путин предложил кардинально решить квартирный вопрос

Путин на заседании Госсовета сказал, что сейчас у страны есть исторический шанс кардинально решить жилищный вопрос.
«Жилищная проблема — вечная проблема России; она всегда остро стояла и никогда не была решена», — заявил он.При этом, все в силах властей:
«От людей, которые находятся в этом зале, зависит решение этого вопроса», — добавил Путин.Он даже назвал это исторической задачей:
«Все вы, все мы вместе можем решить историческую задачу», — заявил президент.Проблема, видимо, в количестве:
«Построить нужное количество жилья точно возможно», — уверен глава государства.Он признал, что всегда будут мелкие вопросы и сложности.
«Но в целом эту проблему можно решить», — сказал президент.Путин отметил, что для этого «нужно сделать немногое».
В числе важных шагов он назвал несколько: «разбюрократить принятие решений о выдаче земли, не раздавать ее «своим да нашим», избавиться от коррупционных схем, освободить от ненужного давления правоохранительных органов бизнес, эффективно использовать финансовые и административные ресурсы правительства.
Все это, конечно, хорошо. Но проблема, зачастую, не в количестве жилья. В той же Москве некоторые ЖК стоят наполовину, а то и более незаселенные. Проблема в ценах на жилье, и позволить его себе рядовой гражданин может только в ипотеку. Которая в России далеко не самая маленькая.
И, кстати говоря, в СССР разве проблема с жильем не была решена? То, которое сейчас по реновации сносят?
По материалам «ТАСС».