Путин предложил кардинально решить квартирный вопрос

Путин на заседании Госсовета сказал, что сейчас у страны есть исторический шанс кардинально решить жилищный вопрос.

«Жилищная проблема — вечная проблема России; она всегда остро стояла и никогда не была решена», — заявил он.

При этом, все в силах властей:

«От людей, которые находятся в этом зале, зависит решение этого вопроса», — добавил Путин.

Он даже назвал это исторической задачей:

«Все вы, все мы вместе можем решить историческую задачу», — заявил президент.

Проблема, видимо, в количестве:

«Построить нужное количество жилья точно возможно», — уверен глава государства.

Он признал, что всегда будут мелкие вопросы и сложности.

«Но в целом эту проблему можно решить», — сказал президент.

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Путин отметил, что для этого «нужно сделать немногое».

В числе важных шагов он назвал несколько: «разбюрократить принятие решений о выдаче земли, не раздавать ее «своим да нашим», избавиться от коррупционных схем, освободить от ненужного давления правоохранительных органов бизнес, эффективно использовать финансовые и административные ресурсы правительства.

Все это, конечно, хорошо. Но проблема, зачастую, не в количестве жилья. В той же Москве некоторые ЖК стоят наполовину, а то и более незаселенные. Проблема в ценах на жилье, и позволить его себе рядовой гражданин может только в ипотеку. Которая в России далеко не самая маленькая.

И, кстати говоря, в СССР разве проблема с жильем не была решена? То, которое сейчас по реновации сносят?

По материалам «ТАСС».