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В «Клерк.Премиум» появилась чат-группа для оперативного информирования подписчиков

Редакция сайта klerk.ru «Клерк» — крупнейший сайт для бухгалтеров. Мы не берем денег за статьи, новости или скачивание документов. Мы делаем все, чтобы сделать работу бухгалтеров проще. «Клерк»
Рубрика Интернет и IT
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Для подписчиков «Клерк.Премиум» создана специальная чат-группа. Для чего она подписчикам?

  • там можете написать любые вопросы о пользовании сервисом и о технических проблемах;
  • а мы будем сообщать подписчикам обо всех новинках. 

Так что, есть вопросы — пишите.

А мы напоминаем, что подписчикам «Клерк.Премиум» доступны:

Несколько десятков онлайн-курсов, сертификаты ИПБ, сотни вебинаров, инструменты для бухгалтеров. Плюс новый проект — «Клерк.Консультации» (можно задавать нашим экспертам неограниченное количество вопросов). 

Еще можно заказать статью главреду «Клерка», она напишет и разместит в «Разборах». Посмотрите все возможности нашей платформы и подключайтесь по кнопке ниже. Пока держим скидку, скоро повышение цен.

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