В «Клерк.Премиум» появилась чат-группа для оперативного информирования подписчиков

Для подписчиков «Клерк.Премиум» создана специальная чат-группа. Для чего она подписчикам?
- там можете написать любые вопросы о пользовании сервисом и о технических проблемах;
- а мы будем сообщать подписчикам обо всех новинках.
Так что, есть вопросы — пишите.
А мы напоминаем, что подписчикам «Клерк.Премиум» доступны:
Несколько десятков онлайн-курсов, сертификаты ИПБ, сотни вебинаров, инструменты для бухгалтеров. Плюс новый проект — «Клерк.Консультации» (можно задавать нашим экспертам неограниченное количество вопросов).
Еще можно заказать статью главреду «Клерка», она напишет и разместит в «Разборах». Посмотрите все возможности нашей платформы и подключайтесь по кнопке ниже. Пока держим скидку, скоро повышение цен.