Налоговики и сами удивляются своим требованиям

ИП прилетело требование от налоговиков о предоставлении полной информации по клиент-банку, включая сведения о карточке подписей, IP-адресам и МАС-адресам за три года. Оказалось, налоговики и сами в шоке от такого требования.
Вчера на «Клерке» рассказали об этой ситуации. Подробнее — тут.
В комментариях к новости кто-то отметил, что это мошенники:
«Мошенничество. Чужая налоговая может запросить сведения только через вашу налоговую. Остальные — в топку».
Другие же за то, что требование направили по ошибке. Надо было в банк:
«Совершенно обычный запрос в банк. Техническая ошибка, надо написать отписку что не располагаете такими данными и забыть».
А оказалось все еще проще. Автор ВК-поста все же дозвонился до чужой инспекции. Налоговики и сами в шоке от такого требования.
А подытожим мы следующим. Комментаторы начали обсуждать тему ответственности за такие ошибки. Точнее, что налоговикам за это ничего не будет. А за ошибки налогоплательщиков — сразу штраф.
- «Совершенно обычный косяк налоговиков. Ну подумаешь, не туда отправили, правда?».
- «Ошибки бывают у всех, это факт. Только одним за ошибки штраф (мало не покажется), а другим, как с гуся вода (понять и простить)».
- «Инспектор ошибся раз, потом ещё и ещё. Потом это увидел начальник, пожаловался налогоплательщик и инспектор лишился премии.
- Плательщики тоже могут ошибаться. Но и исправить уточненкой можно сколько угодно раз. Главное соблюсти закон. А чтоб не получить штраф за требование, достаточно отписки, что займет пару минут. В шаблон вставить две фразы и всё».
- «Так, мы говорили о не равном положении налоговиков и налогоплательщиков. Вы свернули в тему договорных отношений. Месье, где логика?».