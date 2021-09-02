Клерк.Ру
Бухгалтерия
Налоги, взносы, пошлины
Свой бизнес
Банки
Проверки
Отраслевой учет
Важное
Перейти в рубрикатор
Смотреть все рубрики

Налоговики и сами удивляются своим требованиям

Редакция сайта klerk.ru «Клерк» — крупнейший сайт для бухгалтеров. Мы не берем денег за статьи, новости или скачивание документов. Мы делаем все, чтобы сделать работу бухгалтеров проще. «Клерк»
Рубрика Налоговые споры
Версия для печати

ИП прилетело требование от налоговиков о предоставлении полной информации по клиент-банку, включая сведения о карточке подписей, IP-адресам и МАС-адресам за три года. Оказалось, налоговики и сами в шоке от такого требования.

Вчера на «Клерке» рассказали об этой ситуации. Подробнее — тут.

В комментариях к новости кто-то отметил, что это мошенники:

«Мошенничество. Чужая налоговая может запросить сведения только через вашу налоговую. Остальные — в топку».

Другие же за то, что требование направили по ошибке. Надо было в банк:

«Совершенно обычный запрос в банк. Техническая ошибка, надо написать отписку что не располагаете такими данными и забыть».

А оказалось все еще проще. Автор ВК-поста все же дозвонился до чужой инспекции. Налоговики и сами в шоке от такого требования.

пая

А учебный центр «Клерка» приглашает на бесплатный вебинар «Налоговая против бизнеса: субсидиарная ответственность». Он пройдет 24 сентября в 11:00 по Мск.

А подытожим мы следующим. Комментаторы начали обсуждать тему ответственности за такие ошибки. Точнее, что налоговикам за это ничего не будет. А за ошибки налогоплательщиков — сразу штраф.

  • «Совершенно обычный косяк налоговиков. Ну подумаешь, не туда отправили, правда?».
  • «Ошибки бывают у всех, это факт. Только одним за ошибки штраф (мало не покажется), а другим, как с гуся вода (понять и простить)».
  • «Инспектор ошибся раз, потом ещё и ещё. Потом это увидел начальник, пожаловался налогоплательщик и инспектор лишился премии.
  • Плательщики тоже могут ошибаться. Но и исправить уточненкой можно сколько угодно раз. Главное соблюсти закон. А чтоб не получить штраф за требование, достаточно отписки, что займет пару минут. В шаблон вставить две фразы и всё».
  • «Так, мы говорили о не равном положении налоговиков и налогоплательщиков. Вы свернули в тему договорных отношений. Месье, где логика?».

Подборка полезных мероприятий

Разместить