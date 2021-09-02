Налоговики и сами удивляются своим требованиям

ИП прилетело требование от налоговиков о предоставлении полной информации по клиент-банку, включая сведения о карточке подписей, IP-адресам и МАС-адресам за три года. Оказалось, налоговики и сами в шоке от такого требования.

Вчера на «Клерке» рассказали об этой ситуации. Подробнее — тут.

В комментариях к новости кто-то отметил, что это мошенники:

«Мошенничество. Чужая налоговая может запросить сведения только через вашу налоговую. Остальные — в топку».

Другие же за то, что требование направили по ошибке. Надо было в банк:

«Совершенно обычный запрос в банк. Техническая ошибка, надо написать отписку что не располагаете такими данными и забыть».

А оказалось все еще проще. Автор ВК-поста все же дозвонился до чужой инспекции. Налоговики и сами в шоке от такого требования.

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А подытожим мы следующим. Комментаторы начали обсуждать тему ответственности за такие ошибки. Точнее, что налоговикам за это ничего не будет. А за ошибки налогоплательщиков — сразу штраф.