👉 Как вести себя во время обыска в компании? Смотрите запись вебинара

Обыск — мероприятие далеко не из приятных. Заложником такой ситуации может оказаться любой человек, будь то собственник бизнеса, руководитель, бухгалтер или сотрудник организации.
Центр обучения «Клерка» предлагает посмотреть запись вебинара «Обыск в компании: как проводят и что знать бухгалтеру и директору».
На вебинаре рассмотрим:
- Где и в какихпомещениях могут проводить обыск.
- Кто и на основании каких документов может проводить обыск.
- Какими правами обладают лица, у которых проводится обыск.
- Кто такие понятые и какова их роль при проведении обыска.
- Что могут изъять при обыске, как правильно оформить изъятие и как не остаться с «пустыми» руками после проведения обыска.
- Как минимизировать риски и защитить свою информацию.
Вебинар для собственников бизнеса, руководителей, бухгалтеров и сотрудников организаций, и тех, кому не безразлична своя судьба и свобода.
Спикер — Александр Цыбырны, адвокат, специалист по уголовно-правовой защите, сопровождает процедуры несостоятельности (банкротство) и взыскания дебиторской задолженности.
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