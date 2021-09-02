👉 Как вести себя во время обыска в компании? Смотрите запись вебинара

Обыск — мероприятие далеко не из приятных. Заложником такой ситуации может оказаться любой человек, будь то собственник бизнеса, руководитель, бухгалтер или сотрудник организации.

Центр обучения «Клерка» предлагает посмотреть запись вебинара «Обыск в компании: как проводят и что знать бухгалтеру и директору».

На вебинаре рассмотрим:

Где и в каких помещениях могут проводить обыск.

могут проводить обыск. Кто и на основании каких документов может проводить обыск.

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, как правильно оформить изъятие и как не остаться с «пустыми» руками после проведения обыска. Как минимизировать риски и защитить свою информацию.

Вебинар для собственников бизнеса, руководителей, бухгалтеров и сотрудников организаций, и тех, кому не безразлична своя судьба и свобода.

Спикер — Александр Цыбырны, адвокат, специалист по уголовно-правовой защите, сопровождает процедуры несостоятельности (банкротство) и взыскания дебиторской задолженности.

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