Клерк.Ру
Бухгалтерия
Налоги, взносы, пошлины
Свой бизнес
Банки
Проверки
Отраслевой учет
Важное
Перейти в рубрикатор
Смотреть все рубрики

👉 Как вести себя во время обыска в компании? Смотрите запись вебинара

Редакция сайта klerk.ru «Клерк» — крупнейший сайт для бухгалтеров. Мы не берем денег за статьи, новости или скачивание документов. Мы делаем все, чтобы сделать работу бухгалтеров проще. «Клерк»
Рубрика УК РФ
Версия для печати

Обыск — мероприятие далеко не из приятных. Заложником такой ситуации может оказаться любой человек, будь то собственник бизнеса, руководитель, бухгалтер или сотрудник организации.

Центр обучения «Клерка» предлагает посмотреть запись вебинара «Обыск в компании: как проводят и что знать бухгалтеру и директору».

На вебинаре рассмотрим:

  • Где и в какихпомещениях могут проводить обыск.
  • Кто и на основании каких документов может проводить обыск.
  • Какими правами обладают лица, у которых проводится обыск.
  • Кто такие понятые и какова их роль при проведении обыска.
  • Что могут изъять при обыске, как правильно оформить изъятие и как не остаться с «пустыми» руками после проведения обыска.
  • Как минимизировать риски и защитить свою информацию.

Вебинар для собственников бизнеса, руководителей, бухгалтеров и сотрудников организаций, и тех, кому не безразлична своя судьба и свобода.

Спикер — Александр Цыбырны, адвокат, специалист по уголовно-правовой защите, сопровождает процедуры несостоятельности (банкротство) и взыскания дебиторской задолженности.

Записывайтесь сейчас.

Подборка полезных мероприятий

Разместить