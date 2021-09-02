Компании могут уменьшить налогооблагаемую базу только на свои арендные платежи

Арендные платежи могут быть учтены в расходах при расчете налога на прибыль. Но только в том случае, если компания выступает арендатором.

Арендные платежи, уплаченные за другую компанию, не уменьшают налогооблагаемую базу.

Об этом напомнил Минфин в августовском письме.

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База по налогу на прибыль может быть уменьшена только на документально подтвержденные расходы, связанные с производством или реализацией продукции.

То есть компания может принять к прочим расходам арендные платежи, где она является арендатором по договору.

Если организация оплатит расходы по аренде за другую компанию, то уменьшить налогооблагаемую базу на эту сумму нельзя. Так как такие расходы не являются экономически обоснованными.