Крупные банки не зайдут в Крым — это попадание под санкции

Крупным банкам нет необходимости заходить в Крым, поскольку это сразу же сулит попадание в санкционные списки.

Об этом рассказал глава ВТБ Андрей Костин в кулуарах Восточного экономического форума.

«Вы знаете, сегодня в Крыму вообще-то инвестиций, даже государственных, столько, что их осваивать никак не могут, не успевают <...> И частный капитал начинает туда потихоньку возвращаться, а банковский сектор там достаточно закрывают РНКБ и банк „Россия“, абсолютно», — отметил он.

По словам Костина, после 2014 года некоторое время в регионе было резкое падение кредитования, но сейчас ситуация нормализовалась.

«В принципе, больших проблем я не вижу в банковском секторе, чтобы туда заходить крупным банкам», — сказал он.

Глава банка при этом отметил, что появление крупных российских банков в Крыму — это попадание сразу под все санкционные списки.

По материалам «ТАСС».