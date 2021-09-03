Кто подпишет трудовой договор с директором, если он — участник ООО?

Кто от имени ООО подпишет трудовой договор с директором, если он — один из участников? А если он — единственный участник? А договор займа, если директор является займодавцем?

Спросили в «Красном уголке бухгалтера».

«Подскажите, пожалуйста: ООО, несколько участников, один из которых гендир. Кто от имени компании с гендиром подписывает трудовой договор и еще договор займа (гендир — займодавец)?».

Ниже еще кто-то спросил, как быть, когда в ООО единственный участник и он же директор.

В комментариях дали обстоятельный ответ:

«1. Трудовой договор подписывает лицо, председательствующее на общем собрании участников общества, на котором избрано лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа общества, или участник общества, уполномоченный решением общего собрания участников общества (абз. 2 п. 1 ст. 40 ФЗ об ООО от 08.02.1998 № 14-ФЗ).

2. Договор займа подписывает генеральный директор, так как на основании п. 3 ст. 40 ФЗ об ООО от 08.02.1998 № 14-ФЗ без доверенности действует от имени общества, в том числе представляет его интересы и совершает сделки. Кроме того, генеральный директор вправе наделить правом подписания договора займа от имени ООО и любое другое лицо, выдав ему в порядке, установленном ст. 185 ГК, соответствующую доверенность.

Можно порассуждать, что согласно п. 3 ст. 182 ГК представитель не может совершать сделки от имени представляемого в отношении себя лично. И ранее в судебной практике была распространена позиция, что руководитель, являясь представителем организации, не вправе от ее имени заключать договор с собой (п. 13 Информационного письма Президиума ВАС от 21.04.1998 № 33).

Но после принятия Постановления Президиума ВАС РФ от 21.09.2005 № 6773/05 возобладала противоположная точка зрения: п. 3 ст. 182 ГК в подобных случаях неприменим».