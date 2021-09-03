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💵 Средняя зарплата бухгалтера на первичку составляет 40 тыс. рублей

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Рубрика Бухгалтеры
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Минимальный размер зарплаты бухгалтера на первичную документацию в августе 2021 года составляет 20 тыс. рублей, а максимальный — 70 тыс. рублей в месяц.

Такие результаты показало исследование SuperJob.

Меньше всего получают бухгалтеры на первичке в Астрахани. Минимальная зарплата — 20-22 тыс. рублей.

Но и требования к знаниям невысокие:

  • среднее профессиональное/неполное высшее образование (финансовое/экономическое);
  • уверенный пользователь «1С», Excel, справочно-правовых систем «КонсультантПлюс», «Гарант»;
  • знание видов первичной бухгалтерии и требований, предъявляемых к документам.
Больше всего получают такие специалисты в Москве — до 70 тыс. рублей. Однако обязательно нужно иметь высшее образование и опыт работы от 3 лет. Желательно — знание английского и специфики работы с импортом.

Обычно в обязанности бухгалтера на первичку включаются:

  • оформление первичной бухгалтерской документации (кассовых ордеров, накладных, счетов, актов и т.д.);
  • выписка доверенностей;
  • сверка и подготовка первичной документации к счетной обработке;
  • архивация первичной бухгалтерской документации.
Как вы считаете, нормальная ли эта зарплата для бухгалтера на первичную документацию?

А вот зарплаты налоговиков начинаются от 12 тыс. рублей. Подробнее — тут.

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