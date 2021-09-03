💵 Средняя зарплата бухгалтера на первичку составляет 40 тыс. рублей

Минимальный размер зарплаты бухгалтера на первичную документацию в августе 2021 года составляет 20 тыс. рублей, а максимальный — 70 тыс. рублей в месяц.
Такие результаты показало исследование SuperJob.
Меньше всего получают бухгалтеры на первичке в Астрахани. Минимальная зарплата — 20-22 тыс. рублей.Но и требования к знаниям невысокие:
- среднее профессиональное/неполное высшее образование (финансовое/экономическое);
- уверенный пользователь «1С», Excel, справочно-правовых систем «КонсультантПлюс», «Гарант»;
- знание видов первичной бухгалтерии и требований, предъявляемых к документам.
Больше всего получают такие специалисты в Москве — до 70 тыс. рублей. Однако обязательно нужно иметь высшее образование и опыт работы от 3 лет. Желательно — знание английского и специфики работы с импортом.Обычно в обязанности бухгалтера на первичку включаются:
- оформление первичной бухгалтерской документации (кассовых ордеров, накладных, счетов, актов и т.д.);
- выписка доверенностей;
- сверка и подготовка первичной документации к счетной обработке;
- архивация первичной бухгалтерской документации.
А вот зарплаты налоговиков начинаются от 12 тыс. рублей. Подробнее — тут.