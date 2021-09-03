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Средний заработок уволенным сотрудникам надо будет считать по новым правилам

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Рубрика Зарплата
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Ныне действующий порядок расчета среднего заработка для пособия по безработице, утвержденный постановлением Минтруда № 62 от 12.08.2003, будет отменен.

На федеральном портале опубликован проект о признании этого документа утратившим силу.

Отмена произойдет c даты вступления в силу постановления Правительства «О порядке исчисления среднего заработка по последнему месту работы для случаев определения его размера, предусмотренных Законом РФ «О занятости населения в Российской Федерации».

Напомним, новый порядок сейчас находится в стадии проекта. Мы о нем писали.

По новым правилам ЦЗН будет самостоятельно считать средний заработок на основе 3-месячного дохода, облагаемого взносами на обязательное пенсионное страхование.

Работодатели будут рассчитывать средний заработок только в ряде случаев — если сотрудница находилась в отпуске по беременности и родам или по уходу за ребенком. Или же доход не облагался пенсионными взносами. Например, работник находился на больничном более трех месяцев.

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