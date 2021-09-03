Путин отказался продлить мораторий на проверки малого бизнеса на пять лет

Владимир Путин согласился продлить запрет на проведение плановых проверок малого бизнеса еще на год. А на пять лет — нет, это много.

Напоминаем, мораторий на проверки малого бизнеса действует до конца 2021 года. Однако внеплановые при обнаружении рисков, в том числе жизни и здоровью работников, — допустимы.

Сегодня, 3 сентября, на Восточном экономическом форуме Владимир Путин согласился отложить плановые проверки на год. А глава Корпорации развития МСП Александр Исаевич предлагал на пять:

«Но тем не менее пять лет — большой срок, и самое главное, здесь Антон [министр финансов Антон Силуанов] прав, нам нужно посмотреть, как инвесторы реализуют заявленные планы и как они пользуются теми мерами поддержки, которые в целом проработаны, это так инструментарий, на мой взгляд, очень хороший», — сказал президент.

Цитата по «Известиям».

Восточный экономический форум (ВЭФ) проходит ежегодно во Владивостоке. В этом году — с 2 по 4 сентября. На нем обсуждаются актуальные вопросы развития экономики Дальнего Востока.