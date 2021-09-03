Путин освободил бизнес на Курилах от налогов на 10 лет

Компании и ИП, осуществляющие деятельность на Курильских островах, будут освобождены от уплаты налогов на прибыль, на имущество, земельного и транспортного налога на 10 лет.

Об этом сказал Владимир Путин на Восточном экономическом форуме 3 сентября:

«Именно такой, по сути, беспрецедентный набор льгот и стимулов мы создадим на Курильских островах, например, где полностью освободим бизнес от уплаты ключевых налогов на прибыль, на имущество, земельного и транспортного налога. Причем на 10 лет», — рассказал президент.

Такие льготы будут распространяться только на те компании, которые «».

А тем, кто занимается строительство зданий и наймом сотрудников будут предоставлены льготы:

«Для таких компаний будут установлены и пониженные страховые взносы, в размере 7,6%, также на 10 лет», — сказал Путин.

Кроме того президент сказал, что на Курилах будет действоватьто есть не будет взиматься НДС «до тех пор пока товар не покинет территорию Курил».

Материал по «Известиям».

Ранее на «Клерке» писали, что на Курильские острова пообещали освоить за ближайшие пять лет. И создать там офшор.