Работника надо уволить по собственному желанию, даже если по его вине работодатель понес убытки

Работодатель не имеет права не принять заявление об увольнении по собственному желанию. Причем, даже в том случае, если между работодателем и сотрудником — финансовый спор.

Такой вопрос был задан на сайте Онлайнинспекция.рф.

Роструд ответил, что работодатель не имеет права препятствовать увольнению сотрудника по собственному желанию. То есть, его надо принять.

Если работодатель отказывается, то надо направить такое заявление по почте письмом с описью вложения.

«По истечении срока предупреждения об увольнении (который начнет течь со дня, следующего за днем получения работодателем Вашего заявления об увольнении по почте) Вы вправе будете прекратить работу, а работодатель обязан будет в день Вашего увольнения произвести с Вами полный расчет и выдать Вам надлежаще оформленную трудовую книжку».

В противном случае — обращаться в суд.

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Но ответ дан только в отношении вопроса пользователя. Упущена основная причина того, почему работодатель не увольняет сотрудника: так как по вине работника были понесены убытки.

Вывод один — уволить все равно надо. А если деньги не вернуться и расслежование зайдет в тупик, то подавать на сотрудника, уже бывшего, в суд для возмещения убытков. Если, конечно, работник был материально ответственным.