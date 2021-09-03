Вы работали с «Райффайзенбанком»? Расскажите нам

«Клерку» нужны ваши отзывы о «Райффайзенбанке» для «Рейтинга компаний». Расскажите, как вам работа с банком?

На портале Банки.ру банк занимает 29-е место в народном рейтинге. Отзывы по работе банка с бизнесом — разные.

Есть положительные:

Есть и отрицательные:

Но на указанном портале стоит еще изрядно поднапрячься, чтобы найти тот отзыв, который засчитан.

Пишите отзывы у нас, мы не будем их рецензировать, или решать, засчитать их, или нет. Мы просто передадим их банку, а там уже решат, что нужно сделать.

Ждем ваши комментарии.