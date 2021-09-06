💰 15% россиян никогда не брали кредиты

Никогда не брали кредиты около 15% россиян. Но были созаемщиками или поручителями. Эксперты считают, что причиной могут быть низкие доходы, отсутствие необходимости в кредитовании, либо религиозные мотивы.

Об этом рассказал директор по маркетингу Национального бюро кредитных историй Алексей Волков.

По его словам, в базе НБКИ содержатся сведения о более 100 млн россиян. Он отметил, что к ним относятся граждане, которые так или иначе соприкасались с кредитами.

«Подавляющее число из них имеют или когда-то имели кредиты. Но в базе кредитных историй также имеются данные и о гражданах, у которых своих кредитов никогда не было. Речь идёт, например, о поручителях/созаёмщиках по кредитам или должниках за жилищно-коммунальные услуги. Таким образом, по нашей оценке, имели или имеют действующие собственные кредиты не менее 85% экономически активного населения страны», — заявил эксперт.

По словам экспертов, к такие показатели сформировались к 2015 году, и с тех пор остаются стабильными.

По мнению директора центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ Георгия Остапковича, люди могут не брать кредиты по многим причинам.

«Если человек живёт в маленьком селе, при своём натуральном хозяйстве, а у нас огромные территории, таких людей очень много. Вторая группа — это низкодоходное население, которое понимает, что в принципе вернуть этот кредит не может. В основном это именно такой контингент. Это две наиболее распространённые категории. Ещё есть чисто психологические причины, а также конфессиональные», — заключил экономист.