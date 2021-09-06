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💵 Эксперты посчитали работников с зарплатами от 1 млн руб. — их всего 17,1 тыс. чел.

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Рубрика Зарплата
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17,1 тысяч россиян получают зарплаты от 1 млн руб. и выше. До пандемии их было 11,29 тыс. Большинство из них работают в Москве.

К таким результатам пришли в результате исследования в международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza.

«В апреле 2021 года количество россиян, занятых на средних и крупных предприятиях, с зарплатой от 1 млн руб. и выше (до вычета подоходного налога) составило 17,1 тыс. человек (или лишь 0,06% от всех работников). По сравнению с аналогичным периодом до пандемии число таких работников выросло за два года на 51,5%, или в полтора раза — в апреле 2019 года их насчитывалось 11,29 тыс. человек (0,04%)», — говорится в тексте исследования.

Отмечается, что больше всего работающих по найму с официальной зарплатой от 1 млн рублей в:

  • Москве (около 10,4 тыс. человек);
  • Санкт-Петербурге (1,3 тыс.);
  • Московской области (1,2 тыс.),
А также в Свердловской области, Сахалинской области и Краснодарском крае, где трудится примерно по 300 работников с таким заработком.

Далее следуют Ямало-Ненецкий автономный округ (около 270 человек) и Татарстан (свыше 200 человек), в Челябинской и Кемеровской областях работают около полутора сотен сверхоплачиваемых сотрудников.

«В Москве сосредоточены 60% российских работников с зарплатой от 1 млн руб. А на 10 регионов, включая столицу, приходится 85% всех работников-миллионеров. <...> Вместе с тем важно подчеркнуть, что в данном случае при подсчете количества самых высокооплачиваемых работников не учитываются единовременные выплаты. А значительная часть оплаты труда сверхоплачиваемых топ-менеджеров как раз приходится на единоразовые премии. Поэтому реальная численность работников-миллионеров может быть существенно выше заявленных 17 тыс. человек», — сказала президент FinExpertiza Global Елена Трубникова.

По материалам «ТАСС».

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