Что о банке «Точка» говорят в «Рейтинге компаний»

В «Рейтинге компаний» у «Клерка» появились отзывы пользователей о банке «Точка».

Пишет пользователь maibah71:

«Хороший банк, любит своих клиентов. Давно пользуюсь, первый дистанционный банк с которым работаю больше 5 лет. Поиятный бонус впосле 5 лет отменили все оплаты за тариф. Рекомендую банк».

Таких отзывов несколько, людей все устраивает, и интерфейс удобный, и счета за день открывает, и обслуживание недорогое. И вообще, довольны на 100%, причем как правило — пришли в «Точку» после другого банка.

Есть неоднозначный отзыв от olga-bes:

«Хороший банк, но много лет назад что-то им не понравилось в платеже. Меня попросили, и до сих пор я в черном списке. При этом, мои клиенты все там обслуживаются, я как уполномоченный числюсь. А счет не открывают, без обьяснений, при этом постоянно звонят предлагают открыть. Непонятно﻿?».

А есть и отрицательный отзыв от Альфа Аудит. Но там претензии не к качеству обслуживания, а скорее к тому, что банком владеет другой банк, «Открытие»:

«За свою жизнь в бизнесе 4 раза сталкивались с отзывам лицензии у банков. Своих-то они предупредят, деньги помогут вывести, а всем остальным — прощайте остатки на р/с. Поэтому мы сейчас рекомендуем банки, которые схлопнутся в последнюю очередь. И да простят нас банки с более удобными условиями.

Дочерний банк „Точка“ санируемого банка „Открытие“ не рекомендуем клиентам. Или так — не держите на р/с сумму, которую жалко будет потерять. Или так — держите 2 счета, второй в Сбере или ВТБ, какими бы неповоротливыми они не казались, и пополняйте их из „Точки“.

Памяти „Диалог-Оптим“, „Пробизнес“, „Интеркредит“, „Юниаструм“ посвящается...».

На последний комментарий ответил представитель банка:

«Спасибо, что поделились. Хотим отметить, что процедура санации „Открытия“ успешно закончилась в июле 2019. Банк стабильно работает и занимает 8 место в рейтинге банков по активам и, что самое важное, ЦБ внес „Открытие“ в список системно-значимых банков. Все это говорит о нашей надежности и подтверждается информацией в официальных источниках. Все счета, в том числе, клиентов „Точки“ застрахованы и защищены Агентством по страхованию вкладов. Нашим клиентам совсем не о чем беспокоиться. Будем рады видеть и вас в их числе!».

Друзья, пишите еще отзывы.