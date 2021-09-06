Работодателям надо будет заполнять новые формы СТД-Р и СТД-ПФР

Отчеты СТД-Р и СТД-ПФР будут приведены к единообразию с СЗВ-ТД. То есть надо будет заполнять код выполняемой функции и северный стаж.

СТД-Р - сведения о трудовой деятельности, предоставляемые работнику.

- сведения о трудовой деятельности, предоставляемые работнику. СТД-ПФР - сведения о трудовой деятельности, предоставляемые из информационных ресурсов ПФР.

Проект приказа Минтруда опубликован на федеральном портале.

Если документ будет принят, то работодателям надо будет заполнять в СТД-Р и СТД-ПФР:

новый реквизит «Работа в районах Крайнего Севера/Работа в местностях, приравненных к районам Крайнего Севера»;

код выполняемой функции.

Напоминаем, с июля 2021 года работодатели должны были указывать в СЗВ-ТД код выполняемой функции сотрудника. Но по факту принемать отчет по новому формату начали с августа.