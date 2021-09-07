Гендир или иной сотрудник, уполномоченный на это, может выполнять обязанности по управлению организацией. А с ним надо заключать трудовой договор, подписанный учредителем. Без этого компания не сможет нормально вести деятельность.

Наименование должности единоличного исполнительного органа ООО — не важно.

На форуме «Клерка» обсуждают вопрос, можно ли не заключать договор с гендиром. Вместо этого принять на работу директора по продажам и по допсоглашению обязать его выполнять функции гендира.

Но у участника форума есть сомнения:

«Меня смущает, что в ООО договор с директором по продажам будет подписывать собственник и он первичен по отношению к ген директорству, но не могу найти подкрепления своим мыслям в законодательстве».

Все согласились, что такой подход — странный:

«Да, странно как-то. Договор с гендиром должен быть подписан вне зависимости от выполнения данным сотрудником других функций. И зачем еще и „директор по продажам“, если это один и тот же человек — тем более непонятно».

Кто-то предложил подробнее изучить ГК и ТК:

«Ну, видимо, они таким образом хотят показать, что для них первичны продажи, а директорство типа в нагрузку. Вопрос в том, насколько это правомерно с точки зрения гражданского и трудового законодательства?».

А другой комментатор расписал более подробно:

«Какая конкретно мысль должна быть подтверждена законодательством РФ? В законе не может быть всего подряд, некоторые правовые позиции там указаны косвенно. „Дополнительное соглашение по должности генерального директора“ должно быть подписано одним из участников Общества, см. абз. 2 п. 1 ст. 40 федерального закона от 08.02.1998 № 14-ФЗ (ред. от 02.07.2021) „Об обществах с ограниченной ответственностью“.

Договор с директором по продажам заключает генеральный директор ООО, т.е. чисто теоретически „дополнительное соглашение по должности генерального директора“ не может быть дополнительным соглашением. Нелогично.

Но воля участников ООО первична, хотя они и ограничены во вмешательстве в текущую деятельность».

Отметим, что последний комментатор частично прав. В соответствии с Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» единоличным исполнительным органом является генеральный директор (директор, президент или иной сотрудник). Именно он может совершать все действия от имени лица компании без доверенности, в том числе издавать приказы на назначение на должность.

Единоличного исполнительного органа назначает на должность общее собрание собственников или единственный учредитель.

Но в законе не прописано, что именно гендир должен являться единоличным исполниительным органом. То есть назначить такие обязанности можно любому сотруднику.

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В этой ситуации лучше всего в трудовом договоре с директором по продажам указать, что он исполняет обязанности единственного исполнительного органа. И тогда заключать допсоглашение не надо будет.

Но есть еще выход — назначить управляющего-ИП.

А как считаете вы?