💸 Алименты можно перечислять и без исполнительного листа. Главное — заявление сотрудника

Работодатель может отправлять зарплату или часть ее любому человеку по заявлению сотрудника. Алименты — не исключение. Исполнительный лист отдельно получать не надо.

Таким вопросом интересуются в «Красном уголке бухгалтера»:

«Здравствуйте! Впервые столкнулась — пришёл сотрудник, сообщил, что выплачивает алименты.

Принёс копию постановления суда на фирму, в которой он работал аж в 2008 году, копию заявления его бывшей жены с реквизитами перечисления алиментов. Удерживать надо 25%.

Сказал, что на прежних местах работы с 2008 года все оформляли и выплачивали по этим копиям без проблем. Больше ничего нет, алименты платил регулярно. Как мне быть? Тоже просто перечислять по этим его документам или ждать ИЛ от приставов на нашу фирму? Если ждать, если не пришлют? Или пришлют через полгода — за полгода перечислять?».

Кто-то ответил, что главное — не решение суда, а заявление сотрудника:

«До поступления исполнительного листа на фирму бухгалтерия фирмы не обязана перечислять алименты на основании решения суда, но может по личному заявлению работника».

Кто-то написал более подробно, что если приставы в дальнейшем пришлют исполнительный лист — передать копии платежек и заявление работника:

«По заявлению работника можете отправлять деньги куда угодно. Хоть на Луну. Шлете туда, куда он прикажет.

Если придёт исполнительный на перечисление той же гражданке, отправите копии платежек приставу и письмо, что удержание в таком то размере в пользу такой то уже производится по заявлению ее бывшего супруга.

Но если он сам принёс документы, значит, вопрос решается добровольно и исполнительного не должно быть. Главное, пишите подробно в платежках, чтобы было понятно, что это за удержание, в каком размере и на каком основании (заявление гражданина такого то)».

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Кто-то даже отметил, что в заявлении стоит указать, что у сотрудника нет возможности представить работодателю исполнительный лист.

Скачать образец заявления сотрудника на перечисление алиментов добровольно.

Один комментатор ответил, что уже 10 лет пересылает так алименты — проблем нет:

«У меня есть сотрудник, на которого никогда, уже почти 10 лет, не было исполнительного. В решении суда есть размер алиментов, от сотрудника — заявление, от бывшей жены — реквизиты счета. Всё».

Но кто-то решил действовать через приставов. И от имени работодателя запросил исполнительный лист на работника:

«Недавно был такой случай у меня.

Написала письмо судебным приставам, что такой-то работает у нас и прописала, что он сообщил, что имеется судебное производство. Они прислали на электронную почту постановление текущей датой.

А оригинал выслали почтой. В постановление прописано в адрес кого платить, сколько и когда отчитываться, так же реквизиты. У нас были алименты».

Друзья, а как вы поступили бы в этом случае?