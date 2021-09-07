Кредиторы банкротов потеряли 12 трлн руб. за 5 лет. Из них 3,2 трлн — в прошлом году

За пять лет экономика потеряла 12 трлн руб. из-за банкротств, заявили в ФНС. Это — списанные требования кредиторов, взыскания по которым они так и не дождались. Решить проблему должен проект закона о реформировании процедуры несостоятельности.

Об этом рассказал замглавы ФНС Константин Чекмышев в ходе конференции «Институт банкротства в России».

«Сколько у нас потеряла здоровая экономика за пять лет от банкротства? 12 трлн. 12 трлн — это простая математическая цифра, это сколько было списано долгов у кредиторов. Это то, что потеряли кредиторы. Это то, на что они рассчитывали, что они собирались вкладывать в бизнес. Это то, что должно было дальше быть кровью экономики», — сказал Чекмышев со ссылкой на данные ЕФРСБ.

Он уточнил, что за 2020 год потери составили 3,4 трлн. Одной из проблем банкротства Чекмышев назвал неэффективную процедуру торгов, на которых продается имущество банкротов. Из-за нее их кредиторы ежегодно теряют порядка 500 млрд рублей. По его словам, эта сумма — разница между рыночной стоимостью имущества, которая определена в ходе оценки, и стоимостью, за которую оно было продано на торгах.

«Это то, что опять потеряли кредиторы. Да, кто-то приобрел это. Законно? Да, внешне законно. Правильно, справедливо? Нет. Мы все это прекрасно понимаем», — сказал Чекмышев.

Решить эти и другие проблемы банкротства, по словам высокопоставленного налоговика, призван законопроект о реформе института несостоятельности. На «Клерке» о нем писали.

На смену торгам на повышение должны прийти так называемые голландские аукционы с плавающим ценообразованием. Согласно законопроекту, торги сначала должны будут идти на повышение, но если желающих купить актив не будет, то цена будет снижаться до поступления первого предложения. После этого торги снова пойдут на повышение, однако если никто цену не повысит, то победителем признают того, кто озвучил свое предложение.

Цитаты по «Интерфакс».

Комментирует Ирина Ульянова, ведущий юрист адвокатского бюро «Тарасова и партнеры», кандидат юридических наук: