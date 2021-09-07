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Кудрин предложил сократить госсектор в экономике. А в Кремле напомнили о приватизации 90-х

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Рубрика Экономика России
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Кудрин предложил сократить роль государства в экономике и предложил новый тренд на «разгосударствление». В Кремле его позицию оценили, но напомнили о приватизации 90-х и ее последствиях.

Глава Счетной палаты в своей статье заявил о необходимости сокращения госсектора в экономике.

«Госсектор может временами играть важную и положительную роль, но ему пора начать сокращаться», — написал он, отметив, что сейчас в десятке российских крупнейших компаний только четыре частные.

Кудрин также заявил о необходимости появления тренда на «разгосударствление», который, по его словам, выведет экономику страны на новый уровень эффективности.

В Кремле заявление Кудрина оценили, но отметили, что приватизация не должна быть самоцелью. И напомнили о приватизации 90-х:

«Безусловно, приватизация как процесс, вы знаете, она важна, но это не должно быть абсолютной самоцелью. И, кроме того, мы с вами также помним, что на протяжении нашей последней новой истории, последних годов мы неоднократно сталкивались (с тем), когда в результате приватизации на грани исчезновения были целые отрасли промышленности, которые потом с огромным трудом приходилось опять консолидировать в руках государства», — сказал Песков

Песков отметил статус и заслуги Кудрина как экономиста, и подчеркнул, что его мнение в Кремле считают важным, но добавил, что «есть и другие экспертные точки зрения».

Цитата по «Интерфакс».

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