Иностранные компании могут выдвигать требования по составу сотрудников, не совсем приемлемые в нашей стране. Им обязательно нужны представители определенных этнических групп и ЛГБТ-сообщества. Бухгалтеры советуют отписываться с опорой на российское законодательство о защите персональных данных и о неприкосновенности частной жизни.

Рассказали в «Красном уголке бухгалтера».

«Кого-то сейчас повеселю (да всех), но вопрос имеет место быть. Мои заказчики выиграли тендер в ЕС. Получили документы уже от заказчика на поставку (контракт, варианты инвойсов и прочее). И перечень документов, которые мы обязаны До контракта предоставить. И...

Там два листа про состав сотрудников, что должны быть азиаты, беженцы из красных точек на шарике, геи и прочие буч/фем/транс.

Сидим и офигеваем всем составом. Для справки: мы в полном цикле хуверов (такие маленькие вертолеты для города) и разрабный и инженерный состав у нас сплошь суровые ВДВ-шники и пилоты с налетом.

Кто в такое влипал, что делать?».

В комментариях пишут, что права иностранная компания с их требованиями. И вот что советуют:

«Если серьезно, то я бы подтянула сюда закон о защите персональных данных и то, что руководство уважает личную жизнь сотрудников и не интересуется, кем себя считает суровый ВДВ-шник Петрович — брутальным мужиком или нежной фиалкой. И что в России нет беженцев из горячих точек. Кстати, в Питере много донецких и луганских специалистов. Узнайте, может быть и у вас такие есть. Их на 1-ю страницу. Ну а с азиатами точно проблем не будет. Все мы „с жадными раскосыми глазами“».

Вот еще вариант, как отписаться:

«Объяснения дать, что не соответствует российскому законодательству раскрытие частной информации, о делении на группы.

И спросить, по каким признакам судить о принадлежности к азиатской расе (что они имеют в виду под „азиатами“- по гражданству судить, по месту рождения, или „по лицу“), и что не считают ли они расистской тенденцией оценивать принадлежность человека к той или иной этнической группе по внешним признакам без его личного участия/согласия? И что по этим причинам вы можете сообщить данные только о тех людях, которые добровольно согласились их предоставить. Примерно.

Ну и/или, в дополнение, анкетирование (анонимное) устроить, в результате которого, видимо, станет ясно процентное соотношение, и сообщите о нем».

Заодно пишут о других подобных случаях:

«Вспомнил историю, как в российское подразделение одной иностранной компании пришла разнарядка направить двух геев на ежегодное мероприятие по месту нахождения головного офиса. Поскольку сотрудники на такое „счастье“ не согласились, российским руководством было принято решение направить двух самых слабых продажников. Тут у конторы показатели продаж резко повысились...».

А вот другой случай, с подобной разнарядкой:

«Я работаю с представительством крупной американской фирмы. Штаб-квартира в США нанимает консультантов, которые за большие деньги придумывают, какие инструкцию прислать сразу во все 100 с чем-то стран присутствия. В какой-то момент прислали — будет съезд геев и лесбиянок из всех отделений этой фирмы в разных частях света. Будут обсуждать, достаточно ли фирма LGBT-friendly, и что ещё можно улучшить в этом направлении. Нужно послать двух геев или лесбиянок из представительства в Москве.

Всё это было до коронавируса — встреча была очная, в Калифорнии. Мой друг у них отвечает за логистику, мы в бане в одной компании паримся. Не гей ни разу, но задумался. Съездить в США на 10 дней за счёт фирмы — это совсем неплохо.

Познакомиться там с какими-то людьми, находящимися в иерархии выше главы московского представительства — может быть совсем неплохо и для карьеры полезно.

Но с другой стороны, открыто объявить себя геем? Как-то у нас это не принято, пацаны засмеют. А если надо будет краситься, серьгу в ухо — совсем не хотелось ему.

В следующий раз встречаюсь с ним в бане через неделю, спрашиваю — ну как, что решил? Подошёл к руководителю — вот мол, я гей, хочу поехать. А тот ему — да хрен тебе. В итоге, поехали дети начальства».

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