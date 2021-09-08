Оплату услуг ЖКХ хотят сделать без комиссии

Комиссии банков при оплате услуг ЖКХ предлагают отменить. А еще запретить отказ на перечисление средств в счёт оплаты таких услуг без комиссии.

Об этом сообщил депутат Ярослав Нилов в своем Телеграм-канале.

«Вносим на рассмотрение Государственной Думы законопроект о запрете взимания комиссии при оплате гражданами услуг ЖКХ.

Сейчас оплатить точно по квитанции в 90% случаев уже нельзя. Мало того, что сами услуги ЖКХ постоянно дорожают, тарифы растут, так ещё и при переводе гражданами денег на счёт банка им начисляется дополнительная сумма к оплате. Это что, сразу пеня за просроченный платёж? Курьерские услуги? Нет, даже если оплата произведена вовремя или заблаговременно. Просто бесплатно — никак. Просто так принято.

Законодательно запрещаем взимание кредитными организациями, платежными агентами, операторами почтовой связи комиссионного вознаграждения при оплате физлицами услуг ЖКХ.

И отказ за перечисление средств в счёт оплаты таких услуг без комиссии — тоже под запрет».

Хорошая инициатива, конечно. Но учитывая, кто вносит проект — вряд ли ее реализуют.