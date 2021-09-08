📲 Как «физику» оплатить налоги единым платежом? Показываем наглядно

Налоговики Хабаровского края напомнили физлицам, что оплачивать все налоги можно единым налоговым платежом. То есть вносить деньги можно заранее на специальный электронный налоговый кошелек.

Внести деньги для оплаты налога можно в личном кабинете налогоплательщика. Для этого надо просто пополнить кошелек в ЛК.

Сумму можно вносить как сразу, так и частями, когда удобно. Но это в том случае, если деньги вносятся в счет будущей оплаты.

1 декабря налоговики самостоятельно спишут деньги в счет погашения налогов, в том числе распределят ее по видам налогов.

Но стоит учитывать, что если у «физика» будет какая-либо задолженность по налогам или пени, то внесенные деньги на единый налоговый кошелек спишутся в счет уплаты задолженности.

Ранее на «Клерке» писали, что со следующего года единый налоговый платеж хотят разрешить и для бизнеса.