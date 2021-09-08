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📲 Как «физику» оплатить налоги единым платежом? Показываем наглядно

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Рубрика Налоги, взносы, пошлины
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Налоговики Хабаровского края напомнили физлицам, что оплачивать все налоги можно единым налоговым платежом. То есть вносить деньги можно заранее на специальный электронный налоговый кошелек.

Внести деньги для оплаты налога можно в личном кабинете налогоплательщика. Для этого надо просто пополнить кошелек в ЛК.

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Сумму можно вносить как сразу, так и частями, когда удобно. Но это в том случае, если деньги вносятся в счет будущей оплаты.

1 декабря налоговики самостоятельно спишут деньги в счет погашения налогов, в том числе распределят ее по видам налогов.

Но стоит учитывать, что если у «физика» будет какая-либо задолженность по налогам или пени, то внесенные деньги на единый налоговый кошелек спишутся в счет уплаты задолженности.

Ранее на «Клерке» писали, что со следующего года единый налоговый платеж хотят разрешить и для бизнеса.

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