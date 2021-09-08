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Храните данные в облаке? Оплачивайте вовремя, читайте договор и копируйте их себе на носители

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Рубрика Автоматизация учета
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Облачные сервисы в случае неоплаты их услуг вправе удалить все данные клиента. Даже бекапы. Чтобы не остаться без базы или других важных данных — стоит хранить их и у себя на носителях. И обязательно читать договор с облачным сервисом.

Рассказали в «Красном уголке бухгалтера».

«Позвонил клиент, у него база была в облачном сервисе. Где-то полгода не платил, они удалили базы. Сейчас попытался разобраться, может бекапы делали. На что получил ответ: бэкапы мы за такой период не храним. Короче, остался без ничего. Если храните базы в облачном сервисе (у непонятного дяди), то будьте готовы к такому развитию событий».

В комментариях выясняется, что за сервис.

«Речь идет, что вот пример, пускают на самотек, ну по-хорошему могли бы и бекапы хранить, хотя бы за год, а так клиент для них пропал, и другим повод задуматься: покупать собственный сервер с ключами или пользоваться услугами этих контор. И вообще, что база никогда не ломалась? Контора scloud.ru — получите, распишитесь».

У редакции «Клерка» сразу возник вопрос — а что по этому поводу сказано в договоре с сервисом? В публичной оферте, к примеру? А сказано там вот что:

«5.5. В случае отсутствия оплаты Лицензий и Услуг Общества более 15 (пятнадцати) календарных дней, Общество оставляет за собой право удалить без дополнительного уведомления Клиента Личный кабинет Клиента и все данные Клиента, хранящиеся на серверах Общества».

Центр обучения «Клерка» предлагает посмотреть запись вебинара «Авторское право на 1С: всем бухгалтерам и директорам надо разбираться».

А в комментариях пишут:

«Я знаю другую историю. Клиент так же не платил за облачный сервис... Полгода, а может больше. Потом встал вопрос про базу. Они — к держателю сервера. Он готов им базу найти, но попросил оплатить время, которое база хранилась у них. На что клиент отказался: мол, они же базой не пользовались. Резюме: это не облачные сервисы виноваты, это клиенты хитровыдуманные».

Есть и такое мнение:

«Если ему не нужна его база, облачникам ее зачем хранить? У них есть регламент, не оплатил, через 2 недели — удалили! Пусть скажет спасибо, что через суд долг не взыскали».

А в итоге в комментариях пришли к выводу, что хранение бэкапов нужно у себя тоже настраивать. Именно на случай таких рисков. И обязательно читать (и соблюдать) договор.

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