Средний возраст самозанятых — с 18 до 36 лет

Всего зарегистрировано 3 млн самозанятых. 57% из них в возрасте от 18 до 36 лет.

Среднемесячный доход — от 10 тыс. рублей (несовершеннолетние) до 32 тыс. рублей (старшего возраста).

Об этом сообщила ФНС Москвы на своем сайте.

Всего с 2019 года самозанятые получили свыше 587 млрд рублей доходов. Ежедневно регистрируется в качестве плательщиков НПД примерно 5,8 тыс. человек.

По возрасту самозанятые распределяются на:

57% — от 18 по 36 лет;

— от 18 по 36 лет; 35% — от 37 до 57 лет;

— от 37 до 57 лет; 5% — от 58 лет и старше;

— от 58 лет и старше; 1% — несовершеннолетние.

Средний доход самозанятых в возрасте от 18 по 36 лет около 25 тыс. рублей. А плательщикам НПД в возрасте от 37 до 57 лет — около 32 тыс. рублей.

А несовершеннолетние самозанятые получают 10 тыс. рублей.

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Друзья, а у вас есть знакомые-самозанятые? Или может вы сами зарегистрированы? Сколько заработок?