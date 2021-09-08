📏 Как можно измерить эффективность работы бухгалтера? И стоит ли бухгалтеру работать там, где это делают?

Можно ли измерить эффективность работы бухгалтера? И стоит ли продолжать работать в этой компании, если руководство стало требовать поминутные отчеты о том, что бухгалтер делал в течение дня? Есть мнение, что стоит бежать из этой конторы без оглядки.

Спросили в «Красном уголке бухгалтера».

«У кого-нибудь из главбухов измеряли эффективность, путём запроса отчета по таймингу? К чему это привело?

Мне мой давал задание, один раз записывала 2 недели подряд. Второй раз попросил более развернуто, с выходами в туалет, пардон. Намерил... Я — неэффективна! Работаю без бухгалтера на участке, одна. Одно юрлицо на ОСНО, производство. И ИП, 3 патента, розница — выручки большие, нужно обязательно следить за шагом к переходу на УСН.

Такие дела. Подвигает к уменьшению ЗП. Решила уволиться».

В комментариях пишут:

«Значит, другому буху потом заплатит больше:-). Потому что никто к нему не пойдет и на вашу текущую ЗП».

Кто-то пишет, что эффективность бухгалтерии только аудитом можно измерить:

«Чтобы проверить эффективность работы бухгалтерии, обычно аудиторов вызывают. Больше способов не знаю».

Советуют бежать оттуда и не оглядываться:

«О да! Эффективность ГБ! Меня тоже 2 раза с такими жизнь сталкивала... ушла и не жалею. Бегите не оглядываясь».

А от кого-то подобное требуют после 12 лет работы в организации:

«Вот неделю назад получила такой же запрос, с объяснением про перечисленные отчеты в органы — хотят знать, сколько времени занимает формирование данного очета и выполнение других задач. Работаю уже 12 лет в этой организации... Пока только думаю, продолжать этот цирк или искать себе замену».

Кто-то советует побольше времени на выполнение задач ставить:

«У меня была похожая история, только я на удаленке бухгалтером подрабатывала. Я сделала из этого один вывод — нужно время выполнения заданий себе „накручивать“, особенно если быстро работаешь».

А у кого-то совсем до абсурда доходило:

«У моей подруги директор, он же учредитель, запятые в платежных поручениях проверял и шрифт в требованиях-накладных. Она уволилась».

Кто-то сам решает, что и когда делать:

«Я сама свою работу планирую, что-то есть срочное, что-то переношу на следующий день. Но если бы руководитель стал отслеживать моё рабочее время, мне бы не понравилось. Потому что главное — это результат».

Подытожим таким мнением: