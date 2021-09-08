Отзовитесь, кто имел дело с «Дело Банком»? Ждем ваши отзывы

«Клерку» нужны ваши отзывы о «Дело Банке». Для того, чтобы он занял свое место в «Рейтинге компаний».
«Дело Банк» — онлайн банк для предпринимателей. На портале Банки.ру банка занимает 7-е место в народном рейтинге. На «Клерке» о нем пока не отзывались, но мы уверены, что вы нам с этим поможете.
Отзывы на Банки.ру разные. Есть положительные отзывы:
Есть и отрицательные:
Кстати, банк по замечаниям отработал:
Но на том портале не все отзывы засчитываются: какие-то в состоянии проверки, а некоторые, такое ощущение, пишутся на эмоциях. Что не всегда может соответствовать действительности.
В рейтинге «Клерка» — все отзывы будут размещены без рецензий с нашей стороны.
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