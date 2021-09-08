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Отзовитесь, кто имел дело с «Дело Банком»? Ждем ваши отзывы

Редакция сайта klerk.ru «Клерк» — крупнейший сайт для бухгалтеров. Мы не берем денег за статьи, новости или скачивание документов. Мы делаем все, чтобы сделать работу бухгалтеров проще. «Клерк»
Рубрика Банки
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«Клерку» нужны ваши отзывы о «Дело Банке». Для того, чтобы он занял свое место в «Рейтинге компаний».

«Дело Банк» — онлайн банк для предпринимателей. На портале Банки.ру банка занимает 7-е место в народном рейтинге. На «Клерке» о нем пока не отзывались, но мы уверены, что вы нам с этим поможете.

Отзывы на Банки.ру разные. Есть положительные отзывы:

3

Есть и отрицательные:

1

Кстати, банк по замечаниям отработал:

2

Но на том портале не все отзывы засчитываются: какие-то в состоянии проверки, а некоторые, такое ощущение, пишутся на эмоциях. Что не всегда может соответствовать действительности.

В рейтинге «Клерка» — все отзывы будут размещены без рецензий с нашей стороны.

Пишите ваши отзывы.

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